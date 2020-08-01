Помощь для погашения долгов

ента новостей

09:56
Рубль стремительно падает
00:26
Серьёзные перемены в составе клуба «Динамо-ЛО»
19:01
Когда начнется вакцинация
15:51
Задержан депутат Законодательного Собрания Роман Коваль
14:34
В Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе
14:30
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:30
В центре Петербурга девушка выпала из окна во время селфи
13:24
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
11:53
Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов
10:01
В Сестрорецке пенсионерка отдала аферистам четверть миллиона
09:11
Какой отдых хотят люди
00:43
Лебедев, Габитов и Перминов зарегистрированы кандидатами в губернаторы Ленинградской области
16:49
Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021
15:36
Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».
14:41
В Петербург нет пропустили крупную партию кормовых добавок из Великобритании
14:34
Петербурженка победила на Всероссийском конкурсе «Леди Интеграция»
14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
13:53
Число хищений люков на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снизилось в 13 раз
13:47
Пенсионерка из Металлстроя отдала аферистам почти 2 миллиона рублей
13:27
В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия
09:43
Как продают овощи и фрукты
09:16
Льготные кредиты
23:13
Дрозденко сдал подписи в свою поддержку в Леноблизбирком вслед за Перминовым
20:10
Землю с Невского пятачка торжественно передали в парк «Россия – моя история»
20:06
Молодые петербуржцы пройдут «Школу военных медиков» в Лагере героев на острове фортов
10:30
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
09:12
Дадут ли еще по 10000 рублей?
08:49
Когда возможен безопасный контакт с перенесшими COVID-19
23:45
Кей Си Риверс – спорное подписание баскетбольного «Зенита»
19:04
Михаил Скипский более не состоит в комиссии по работе с детьми и молодёжью МАК «Что?Где?Когда?»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Помощь для погашения долгов

Помощь для погашения долгов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Предприниматели смогут тратить бюджетные деньги на погашение долгов

«Питерец.ру» отмечает, что петербургским компаниям полагается помощь из бюджета. Причем предприниматели смогут направлять эти средства не только на выдачу зарплат работникам. По словам Евгения Елина, бюджетные деньги можно использовать и для пополнения оборотных средств.

Предприятиям разрешается погашать долги по аренде, коммунальным платежам, рассчитываться с поставщиками, а также уплачивать налоги и сборы. При этом ранее компании могли направлять полученные средства только на зарплаты работников.

Расширение возможностей для использования финансов дает предприятиям больше простора для маневра. В итоге компании смогут закрывать образующиеся дыры исходя из своих конкретных проблем и нужд.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-04-2020, 09:31
Льготы для бизнеса
22-01-2019, 11:16
Депутаты просят простить долги ЖКХ
3-04-2019, 09:29
Как использовать материнский капитал?
21-03-2020, 07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
8-11-2019, 08:11
Льготы для петербургских предприятий
14-03-2014, 22:45
Правительство Петербурга не будет оказывать финансовую помощь Крыму из своего бюджета

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
179
30-07-2020, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
0
283
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
453
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
864
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
Наверх