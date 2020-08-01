Помощь для погашения долгов

«Питерец.ру» отмечает, что петербургским компаниям полагается помощь из бюджета. Причем предприниматели смогут направлять эти средства не только на выдачу зарплат работникам. По словам Евгения Елина, бюджетные деньги можно использовать и для пополнения оборотных средств.

Предприятиям разрешается погашать долги по аренде, коммунальным платежам, рассчитываться с поставщиками, а также уплачивать налоги и сборы. При этом ранее компании могли направлять полученные средства только на зарплаты работников.

Расширение возможностей для использования финансов дает предприятиям больше простора для маневра. В итоге компании смогут закрывать образующиеся дыры исходя из своих конкретных проблем и нужд.