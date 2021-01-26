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Питерец.ру » Экономика » Вялый и нестабильный рубль

Вялый и нестабильный рубль

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nstarikov.ru
Что влияет на поведение российской валюты?

«Питерец.ру» отмечает, что российская валюта ведет себя достаточно вяло и нестабильно во время торгов. Экономисты отмечают, что рубль постоянно меняет направление движения. Он то растет, то падает в цене.

По словам экспертов, для такого поведения рубля есть объективные причины. Внешний фон, оказывающий влияние на курс, является смешанным. С одной стороны, существует реальная угроза новых санкций. С другой – нефть начинает восстанавливаться в цене, но серьезного позитива от этого не возникает, поскольку рубль не сильно укрепляется.

Что будет дальше? Аналитик Анна Бодрова считает, что ситуация на валютном рынке стабилизируется. В итоге курс доллара останется на отметке 75-75,5 руб., курс евро – 90-92 руб.

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