Вялый и нестабильный рубль

«Питерец.ру» отмечает, что российская валюта ведет себя достаточно вяло и нестабильно во время торгов. Экономисты отмечают, что рубль постоянно меняет направление движения. Он то растет, то падает в цене.

По словам экспертов, для такого поведения рубля есть объективные причины. Внешний фон, оказывающий влияние на курс, является смешанным. С одной стороны, существует реальная угроза новых санкций. С другой – нефть начинает восстанавливаться в цене, но серьезного позитива от этого не возникает, поскольку рубль не сильно укрепляется.

Что будет дальше? Аналитик Анна Бодрова считает, что ситуация на валютном рынке стабилизируется. В итоге курс доллара останется на отметке 75-75,5 руб., курс евро – 90-92 руб.