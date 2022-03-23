Петербургский портал одержал победу

«Питерец.ру» сообщает, что crpp.ru был признан лучшим сервисом для предпринимателей в РФ. Это единая площадка для петербургского бизнеса. Сайт стал победителем специального конкурса. Такой же награды удостоено одноименное приложение.

Сайт достаточно прост и удобен, а также отличается приятным дизайном. Еще на площадке предусмотрена обратная связь, за счет чего жители Петербурга могут дать оценку качеству работы компаний.

Этот сайт стал незаменимым помощником в период пандемии. Через портал осуществляется эффективное взаимодействие бизнеса и власти. В Смольном уверены, что развитие площадки должно продолжаться. Это необходимо делать, несмотря на сложные экономические условия.

По словам градоначальника, необходимо обеспечить предпринимателей оперативной информацией о важных решениях правительства, а также обеспечить им доступ к наиболее полной законодательной базе.