ента новостей

14:26
В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"
10:40
Потерявшим работу из-за санкций помогут
10:27
В Петербурге пенсионерка лишилась накоплений и квартиры
10:18
В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии
10:17
Полицейская собака Есения отыскала пропавшую девочку
09:54
Петербургский портал одержал победу
08:34
Петербуржцы поддерживают власть
14:28
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
11:15
В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре
10:33
В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика
10:15
Развитие Ленобласти продолжается
09:54
Борьба с коррупцией продолжается
09:28
Отключат ли у нас интернет?
20:06
Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла
16:09
Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»
14:06
В Ленобласти электричка сбила девушку
13:36
В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал
13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
11:30
Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии
11:08
В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой
10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
10:25
С долларом попрощаются
10:21
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:52
Бумагу стали делать из золота?
08:52
Пандемия еще не завершена
20:15
Малинкович попытался сместить Сурайкина и стать новым лидером «Коммунистов России»
15:54
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
10:48
Путина снова хвалят
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербургский портал одержал победу

Петербургский портал одержал победу

0
57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Портал для предпринимателей Северной столицы занял 1 место в стране

«Питерец.ру» сообщает, что crpp.ru был признан лучшим сервисом для предпринимателей в РФ. Это единая площадка для петербургского бизнеса. Сайт стал победителем специального конкурса. Такой же награды удостоено одноименное приложение.

Сайт достаточно прост и удобен, а также отличается приятным дизайном. Еще на площадке предусмотрена обратная связь, за счет чего жители Петербурга могут дать оценку качеству работы компаний.

Этот сайт стал незаменимым помощником в период пандемии. Через портал осуществляется эффективное взаимодействие бизнеса и власти. В Смольном уверены, что развитие площадки должно продолжаться. Это необходимо делать, несмотря на сложные экономические условия.

По словам градоначальника, необходимо обеспечить предпринимателей оперативной информацией о важных решениях правительства, а также обеспечить им доступ к наиболее полной законодательной базе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2021, 11:07
Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России
24-11-2021, 16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
25-03-2021, 12:22
В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт
13-06-2020, 10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
13-04-2015, 20:22
Рекомендации по развитию бизнеса: грамотная реклама
7-01-2022, 10:22
Что с кредитами для бизнеса?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
134
Вчера, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
136
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
164
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх