Бумагу стали делать из золота?

Жители Петербурга стали жаловаться на баснословные цены на офисную бумагу. За обыкновенную пачку А4 в 500 листов просят до 3 тыс. рублей. Такова стоимость, которая установлена сегодня на некоторых интернет-площадках.

При этом раньше бумага не была настолько дорогой – она стоила в пределах 200-300 руб. Что касается канцелярских магазинов, там бумагу можно приобрести по старым ценам. Однако этого товара остается все меньше. Люди активно скупают бумагу, поскольку боятся, что она подорожает. В связи с этим началась настоящая паника.

«Питерец.ру» обращает внимание, что ранее подобный ажиотаж был по поводу гречки и сахара. Даже власти призывали людей воздержаться от подобных закупок. Однако страх оказывается сильнее разума, и люди поддаются паническим настроениям. Этим могут пользоваться нечестные продавцы, которые искусственно повышают цены, наживаясь на обычных гражданах.