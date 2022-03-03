Ажиотажа в магазинах нет

Военная операция в Донбассе и последующая реакция Запада привели к обвалу рубля. В магазинах стали повышаться цены. Люди беспокоятся о будущем. В такой ситуации вполне мог возникнуть ажиотаж. Однако в магазинах Ленобласти достаточно спокойно. Там нет большого количества народа. Люди закупаются обычными товарами. Поведение покупателей почти ничем не отличается от того, что происходило раньше. Жители региона приобретают только необходимое.

«Питерец.ру» отмечает, что людям тревожно по поводу происходящего. При этом в панику они не впадают. Просто ожидают дальнейшего развития событий. Есть еще один важный момент: чтобы делать дорогостоящие закупки, нужно иметь много денег. У большинства жителей региона нет таких сумм. Именно этим и объясняется общая атмосфера спокойствия. Ну а некоторая покупательская активность обусловлена предстоящими праздниками.