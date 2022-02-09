Как будут регулировать криптовалюту

«Питерец.ру» отмечают, что в нашей стране приняли решение, каким способом будут контролировать оборот цифровых монет. Серьезный шаг будет сделан в направлении защиты обычных инвесторов.

Регулирование данной сферы будет осуществляться государством. Больше возможностей предоставят квалифицированным инвесторам. Для достижения этого статуса необходимо выполнить ряд требований. Площадки, торгующие криптовалютой, должны будут сформировать подушку безопасности. Этим биржам нужно обеспечить ликвидность и достаточный объем капитала.

В общем, власти намерены вывести криптоиндустрию из тени. Для этого требуется правовая база, позволяющая вести легальную деятельность в этой сфере. Напоминаем, что приобрести цифровые деньги можно на специальных площадках, а также на обычных биржах. Например, биткоин продается и на СПб бирже.