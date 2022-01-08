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Питерец.ру » Экономика » 30 тысяч для женщин

30 тысяч для женщин

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Некоторым женщинам выплатят по 30 тыс. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые представительницы слабого пола смогут получить в январе выплату в 30 тыс. рублей. Это будет единовременное перечисление, к которому уже несколько раз в последнее время прибегали власти.

Каким же женщинам полагается эта выплата? Эти деньги получат беременные со сроком от 180 дней. Женщины с меньшим сроком беременности на такую выплату претендовать не смогут. Еще деньги положены женам, чьи мужья являются первокурсниками военного училища или проходят службу в армии на военной кафедре обычных вузов.

Для получения этих денег необходимо направить заявление в Пенсионный фонд. Помимо этого, нужно предоставить справку о беременности или свидетельство о браке и справку об обучении мужа. Обещанные 30 тыс. руб. должны будут поступить на счет в течение 10 дней с момента предоставления документов.

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