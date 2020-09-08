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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор уничтожил 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов

Россельхознадзор уничтожил 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Управлением Россельхознадзора в Санкт-Петербурге изъято и уничтожено 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов, следовавших под товаром прикрытия

В Большом порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Северо-Западной Оперативной таможни и Балтийской таможни были досмотрены контейнеры с грузом, отправленным из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH и следовавшим в адрес петербургского ООО «Ригель», занимающегося оптовой торговлей. Согласно сведениям таможенной декларации ввоз товара, перемещаемого в указанных контейнерах, осуществлялся под видом химической продукции. В ходе проведения контроля инспекторы выяснили, что груз не соответствует данным, заявленным в товаросопроводительных документах, а именно в океанском коносаменте. Также отсутствует код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, в связи с чем достоверно идентифицировать товары не представилось возможным.

При досмотре груза было установлено, что вместо химической продукции в контейнерах находятся товары животного происхождения: сыр, масло и хамон. По маркировочным этикеткам и оттискам печати, нанесённым на товары, были установлены страны её происхождения: сыр был произведён в Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции, масло – в Финляндии и Нидерландах, хамон – в Испании.

3 и 4 сентября Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» уничтожено более 46 тонн сыра, сливочного масла и хамона.

Источник: Россельхознадзор
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