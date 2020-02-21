В Петербурге изъяли 128 килограммов запрещённой к ввозу продукции

20 февраля должностные лица Управления Россельхознадзора провели совместный с представителями таможенных органов рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Управления изъяли в трёх торговых точках одного из рынков Санкт-Петербурга 127,8 килограммов рыбы, молочной и мясной продукции, произведённых в странах Европейского союза: Эстонии, Финляндии, Дании, Великобритании, Италии, Литве, Франции, Польши, Германии, Нидерландах и Норвегии.

В соответствии с действующим законодательством выявленную продукцию, запрещённую к ввозу в Российскую Федерацию, уничтожили путём сжигания.