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Питерец.ру » Общество » Газон обошелся слишком дорого

Газон обошелся слишком дорого

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter.tv
Компания заплатит крупный штраф за ущерб окружающей среде

«Питерец.ру» сообщает, что компания «ТЭС Инжжиниринг» была вынуждена заплатить крупный штраф. Эта организация выполняла работы по прокладке теплосетей. Причем это делалось без необходимого разрешения.

В ходе работ были повреждены зеленые насаждения. Причем это более 5 тыс. кв. метров газона. Прокурор по охране природы обратился в суд. Иск был удовлетворен в полном объеме. Теперь организации предстоит выплатить штраф в размере 4 млн. руб.

Получается, что поврежденный газон обошелся этому предприятию слишком дорого. Это показывает, к каким серьезным последствия могут привести нарушения. Пока неизвестно, будут ли в «ТЭС Инжжиниринг» подавать апелляцию на решение Выборгского районного суда.

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