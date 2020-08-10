Газон обошелся слишком дорого

«Питерец.ру» сообщает, что компания «ТЭС Инжжиниринг» была вынуждена заплатить крупный штраф. Эта организация выполняла работы по прокладке теплосетей. Причем это делалось без необходимого разрешения.

В ходе работ были повреждены зеленые насаждения. Причем это более 5 тыс. кв. метров газона. Прокурор по охране природы обратился в суд. Иск был удовлетворен в полном объеме. Теперь организации предстоит выплатить штраф в размере 4 млн. руб.

Получается, что поврежденный газон обошелся этому предприятию слишком дорого. Это показывает, к каким серьезным последствия могут привести нарушения. Пока неизвестно, будут ли в «ТЭС Инжжиниринг» подавать апелляцию на решение Выборгского районного суда.