Что с малым бизнесом?

«Питерец.ру» отмечает, что малый бизнес переживает сейчас серьезный кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом. По мнению некоторых экспертов, до 40% компаний этого сегмента могут прекратить свое существование. Они просто не смогут открыться.

Колоссальные потери понесет сфера бытовых услуг, общепит, розничная торговля и другие направления. Безусловно, некоторые предприятия смогут выжить в кризис. При этом многие переходят на другой формат – например, меняют ООО на ИП.

Сложность состоит еще и в том, что никто не знает, когда будут окончательно сняты ограничения. Например, летние кафе могут остаться закрытыми даже в июле. Это не добавляет таким компаниям оптимизма. Бизнес лишен возможности планировать и полноценно готовиться к возобновлению деятельности.