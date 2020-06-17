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Питерец.ру » Экономика » Что с малым бизнесом?

Что с малым бизнесом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Малый бизнес понесет колоссальные потери из-за пандемии

«Питерец.ру» отмечает, что малый бизнес переживает сейчас серьезный кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом. По мнению некоторых экспертов, до 40% компаний этого сегмента могут прекратить свое существование. Они просто не смогут открыться.

Колоссальные потери понесет сфера бытовых услуг, общепит, розничная торговля и другие направления. Безусловно, некоторые предприятия смогут выжить в кризис. При этом многие переходят на другой формат – например, меняют ООО на ИП.

Сложность состоит еще и в том, что никто не знает, когда будут окончательно сняты ограничения. Например, летние кафе могут остаться закрытыми даже в июле. Это не добавляет таким компаниям оптимизма. Бизнес лишен возможности планировать и полноценно готовиться к возобновлению деятельности.

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