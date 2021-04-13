Лидерство в малом бизнесе

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась одним из лидеров по привлечению граждан в сегмент малого и среднего бизнеса. На таких предприятиях работает примерно пятая часть петербуржцев. Общий показатель по стране составляет 15%. Причем за время пандемии эти цифры ухудшились на 4%.

Самые низкие показатели здесь наблюдаются в Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком и Ненецком АО, а также в Якутии. В этих регионах в малом и среднем бизнесе задействовано около 5% жителей. Там люди предпочитаются работать на предприятиях, относящихся к большому бизнесу, что обусловлено лучшей зарплатой.

Мы уже привыкли, что Петербург оказывается в лидерах различных рейтингов. Это обусловлено значимостью города на Неве и его огромным потенциалом.