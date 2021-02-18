Россельхознадзор оформил экспортные документы на почти 121 тонну мяса северного оленя

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в Санкт-Петербурге оформили документы на крупную партию замороженного мяса северного оленя, общий вес которой составил почти 121 тонну.

Мясная продукция была поставлена муниципальным предприятием из Ямало-Ненецкого автономного округа и следовала в адрес компании из расположенного на севере Финляндии города Рованиеми.

Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили соответствие продукции ветеринарным требованиям страны-импортёра, после чего всё мясо было допущено к дальнейшему следованию.