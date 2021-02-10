Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год

WorldSkills Europe и оргкомитет чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills St. Petersburg 2022 официально объявили о переносе первенства на один год. Соревнования пройдут 16–20 августа 2023 года.

Изменения коснулись и других чемпионатов. EuroSkills Graz сдвинулся на 2021 год (с 22 по 26 сентября 2021) в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. EuroSkills Herning 2024 также был перенесен на один год – 2025-й. Точные даты проведения будут объявлены позже. 46-й чемпионат мира WorldSkills Shanghai 2021 теперь должен состояться 12–17 октября 2022 года.

Изменения в расписании мероприятий WorldSkills Europe отразятся на графике будущих соревнований EuroSkills, которые также будут проходить после мировых чемпионатов WorldSkills Competition.

Президент WorldSkills Europe Дита Трайдас подчеркнула: «Мы очень благодарны за отзывчивую поддержку WorldSkills Russia, правительства Санкт-Петербурга и “Экспофорума” Санкт-Петербурга, которые работали над тем, чтобы сделать возможным перенос EuroSkills St. Petersburg. Мы ценим их неизменную преданность и инвестиции, а это значит, что мы можем продолжать развивать движение WorldSkills по всей Европе».

За организацию EuroSkills St. Petersburg 2023 ответственны WorldSkills Europe, Ворлдскиллс Россия, правительство Санкт-Петербурга и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

«В последний год календарь запланированных деловых и образовательных событий кардинально изменился из-за пандемии. Многие события мирового масштаба были отменены, некоторые прошли онлайн. Мы с пониманием относимся к переносу EuroSkills St Petersburg 2022 на август 2023 года. Главное – чемпионат состоится! Санкт-Петербург продолжает подготовку к европейскому первенству. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, идет работа по обеспечению безопасности. Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей. Ждем вас в Санкт-Петербурге в 2023 году», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«За время пандемии Россия не просто не сбавляла обороты, а, наоборот, смогла построить новый технологический путь, проявила себя драйвером международной кооперации в части подготовки и обучения специалистов, первой в мире успешно разработала и применила на практике новый, дистанционно-очный формат проведения масштабных мероприятий в рамках деятельности движения, включая национальный чемпионат по стандартам WorldSkills. За российским опытом наблюдали страны всего мира, направляя своих конкурсантов и экспертов для участия в первенствах. Мы готовы делиться знаниями, продолжать разработки и применять полезные инновации на международных соревнованиях», – заявил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

СПРАВОЧНО

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и выступает функциональным преемником Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. Для ее достижения определены ключевые задачи, которые соответствуют поручению президента от 23.11.2019 № Пр-2391, а именно: содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров; формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ; повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству; представление Российской Федерации в международной организации WorldSkills International и иных организациях, действующих по стандартам Ворлдскиллс, а также продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах.

Деятельность Агентства синхронизирована с достижением национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия активно включилось в реализацию национальных проектов («Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости»).