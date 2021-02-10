ента новостей

17:35
Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год
17:30
В Петербурге общественники устроили для детей путешествие в 1943 год
16:06
В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании
15:09
В Петербурге полицейские раскрыли кражу у пенсионера
09:53
Навальный – политик?
09:12
Почему медленно строят метро?
19:24
ЦБС Красногвардейского района на фестивале «Книжный маяк Петербурга»
19:21
Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»
19:19
Акцию «Дарим книгу с любовью»
19:16
Петербургских влюбленных приглашают сдать кровь
19:13
Безопасное питание: в меню петербургских дошкольников добавили полезные продукты
12:43
В Ленобласти экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по бронетехнике условного противника
11:54
В Петербурге пожилая женщина выпала из окна 20 этажа
11:43
В Петербурге сегодня утром «заминировали» метрополитен
11:24
Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга
11:08
Россельхознадзором приостановлен ввоз крупная партия аргентинских креветок
09:29
Прием обычных пациентов
08:43
Что с суточной госпитализацией?
21:43
Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования
21:41
В Ленобласти танкисты ЗВО приступили ко второму этапу конкурса «Танковый биатлон»
19:21
В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей
19:17
В Петербурге задержаны лжебизнесмены, обманывавшие пенсионеров
17:05
Петербурженка рассказала о новом виде мошенничества, он касается клиентов "Альфа-Банка"
16:56
«Зенит» близок к рекордному чемпионству в РПЛ
15:30
В Ленобласти посиделки на троих закончились поножовщиной
15:15
Форум «Ладога» меняет формат
15:11
Встреча участников первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года
12:40
У жителя Петербурга конфисковали львенка
12:21
Спортсмен из Ленобласти выступит на всемирной спартакиаде
10:36
Выставка уникальных археологических находок в музее Рерихов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год

Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Соревнования пройдут 16–20 августа 2023 года.

WorldSkills Europe и оргкомитет чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills St. Petersburg 2022 официально объявили о переносе первенства на один год. Соревнования пройдут 16–20 августа 2023 года.

Изменения коснулись и других чемпионатов. EuroSkills Graz сдвинулся на 2021 год (с 22 по 26 сентября 2021) в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. EuroSkills Herning 2024 также был перенесен на один год – 2025-й. Точные даты проведения будут объявлены позже. 46-й чемпионат мира WorldSkills Shanghai 2021 теперь должен состояться 12–17 октября 2022 года.

Изменения в расписании мероприятий WorldSkills Europe отразятся на графике будущих соревнований EuroSkills, которые также будут проходить после мировых чемпионатов WorldSkills Competition.

Президент WorldSkills Europe Дита Трайдас подчеркнула: «Мы очень благодарны за отзывчивую поддержку WorldSkills Russia, правительства Санкт-Петербурга и “Экспофорума” Санкт-Петербурга, которые работали над тем, чтобы сделать возможным перенос EuroSkills St. Petersburg. Мы ценим их неизменную преданность и инвестиции, а это значит, что мы можем продолжать развивать движение WorldSkills по всей Европе».

За организацию EuroSkills St. Petersburg 2023 ответственны WorldSkills Europe, Ворлдскиллс Россия, правительство Санкт-Петербурга и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

«В последний год календарь запланированных деловых и образовательных событий кардинально изменился из-за пандемии. Многие события мирового масштаба были отменены, некоторые прошли онлайн. Мы с пониманием относимся к переносу EuroSkills St Petersburg 2022 на август 2023 года. Главное – чемпионат состоится! Санкт-Петербург продолжает подготовку к европейскому первенству. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, идет работа по обеспечению безопасности. Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей. Ждем вас в Санкт-Петербурге в 2023 году», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«За время пандемии Россия не просто не сбавляла обороты, а, наоборот, смогла построить новый технологический путь, проявила себя драйвером международной кооперации в части подготовки и обучения специалистов, первой в мире успешно разработала и применила на практике новый, дистанционно-очный формат проведения масштабных мероприятий в рамках деятельности движения, включая национальный чемпионат по стандартам WorldSkills. За российским опытом наблюдали страны всего мира, направляя своих конкурсантов и экспертов для участия в первенствах. Мы готовы делиться знаниями, продолжать разработки и применять полезные инновации на международных соревнованиях», – заявил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

СПРАВОЧНО

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и выступает функциональным преемником Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. Для ее достижения определены ключевые задачи, которые соответствуют поручению президента от 23.11.2019 № Пр-2391, а именно: содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством  профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку  кадров; формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих  профессиональный и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ; повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие  профессии и навыки, в том числе путем организации российских и  международных соревнований по профессиональному мастерству; представление Российской Федерации в международной  организации WorldSkills International и иных организациях,  действующих по стандартам Ворлдскиллс, а также продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая  развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах.

Деятельность Агентства синхронизирована с достижением национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия активно включилось в реализацию национальных проектов («Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости»).

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-12-2020, 19:41
В Петербурге готовят профессионалов будущего
12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
28-07-2020, 12:03
Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск
21-01-2017, 13:38
В Петербурге прошла презентация официальной эмблемы Европейского футбольного чемпионата 2020.
20-11-2020, 16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
4-01-2021, 12:38
Губернатор Санкт‑Петербурга подписал постановления по поддержке рынка труда и занятости

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
162
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
227
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
177
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
298
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх