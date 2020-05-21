Россельхознадзор проконтролировали ввоз белорусских пчёл в Санкт-Петербург

В минувший вторник на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлён ввоз 250 пчёлопакетов с живыми пчёлами.

Крупная партия насекомых перевозилась автомобильным транспортом из Республики Беларусь в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы Управления установили, что транспортировка осуществляется без нарушений, а ветеринарный сертификат страны-экспортера гарантирует выполнение Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза.

После осуществления всех необходимых процедур 250 пчёлопакетов были направлены в адрес получателя.