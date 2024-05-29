В каких случаях устанавливаются брекеты

Брекеты - это распространенное ортодонтическое лечение, предназначенное для устранения различных стоматологических и ортодонтических проблем. Как правило, они используются для выпрямления зубов, улучшения прикуса и улучшения общего состояния зубов. Можно на сайте узнать подробности.

Кривые или смещенные зубы

Одной из наиболее распространенных причин установки брекетов является исправление кривых или неправильно расположенных зубов. Это состояние, известное как неправильный прикус, может повлиять на внешний вид вашей улыбки и затруднить поддержание надлежащей гигиены полости рта.

Неправильный прикус возникает, когда верхние передние зубы чрезмерно перекрывают нижние передние зубы.

Это может привести к износу зубов, боли в челюсти и, в тяжелых случаях, к нарушению речи.

Брекеты могут помочь изменить положение зубов, чтобы добиться более сбалансированного прикуса.





Промежутки между зубами, известные как диастемы, могут возникать естественным образом или в результате отсутствия зубов. Эти промежутки могут влиять на эстетику улыбки и приводить к проблемам с деснами. Брекеты используются для закрытия этих промежутков для придания более однородного внешнего вида. В современных реалиях это довольно популярный способ.

Помощь стоматолога

В данном вопросе очень важно найти квалифицированного стоматолога, который сможет провести все нужные диагностические мероприятия. Установка брекетов требует постоянного контроля и не всем данная процедура подходит. Именно поэтому лучше всего записаться на предварительную консультацию. Специалист сможет предложить несколько вариантов, которые будут удовлеворят потребности клиентов. Нужно максимально ответственно подходить к этому вопросу.

Скученные зубы

Скученность возникает, когда во рту недостаточно места для нормального расположения всех зубов. Это может привести к тому, что зубы будут перекрываться, перекручиваться или смещаться. Брекеты помогают, постепенно перемещая зубы в правильное положение и создавая достаточно места для правильного выравнивания. В настоящее время квалифицированная стоматологическая помощь по установке брекетов довольно дорогостоящая и невсегда удается добиться желаемого результата. Поэтому нужно все спланировать, чтобы избежать ошибок. Можно получить онлайн-консультацию, что максимально удобно для многих клиентов.