Как подготовиться к установке брекетов

Исправление прикуса и выравнивание зубов на брекетах – лечебный процесс, требующий определенных подготовительных действий. В этой статье мы расскажем вам о том, что нужно сделать, чтобы ортодонтическое лечение прошло для вас максимально комфортно.

Санация полости рта

Перед установкой брекетов крайне полезно вылечить все зубы от кариеса и иных заболеваний. Зубы, конечно же, можно лечить и в брекетах, но это намного менее удобно. Также, если есть хронические воспалительные процессы, они могут активизироваться при перемещении зубов и оставить вам существенный дискомфорт. Поэтому посетите стоматолога-терапевта заранее, сделайте диагностическую КТ зубов и пролечите все диагностированные проблемы.

Удаление зубов мудрости

Значительное число патологий прикуса усугубляются наличием в зубных рядах восьмых зубов – зубов мудрости.

Эти зубы прорезаются позже всех остальных, и у них нет молочных предшественников – а значит, и места для прорезывания.

Зубы мудрости давят на соседние зубы, приводя к скученности зубов в передних отделах и травме корневой системы их непосредственных соседей - седьмых зубов.

Восьмые зубы практически никогда не встают в прикус, практически не участвуют в процессе жевания, их трудно чистить и практически невозможно лечить.

Поэтому перед установкой брекетов зубы мудрости рекомендуется удалить.

Гигиена полости рта

Непосредственно перед установкой брекетов обязательно нужно почистить зубы у стоматолога-гигиениста. На чистые зубы намного лучше приклеятся брекеты, и также снизится риск возникновения кариеса. Кстати, в процессе ношения брекетов домашний уход за зубами будет значительно усложнен, поэтому в график лечения стоит заранее внести посещение гигиениста каждые 3-4 месяца, чтобы снизить риск скопления мягкого налета и зубного камня вокруг брекетов и в других труднодоступных для чистки местах.

Моральный настрой

Так уж получается, что брекеты неизбежно доставляют неудобства своему обладателю. Зубы могут немного поднывать при перемещении в новое положение, замочки могут царапать внутреннюю поверхность щек и губ, в брекетах часто застревает волокнистая пища… Настройтесь на то, что все это может с вами происходить – но также и на то, что результат лечения заставит вас забыть любые неудобства, как только вы снимете брекеты!

Желаем вам успешного ортодонтического лечения и красивой улыбки!