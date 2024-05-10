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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Куда поехать на отдых, чтобы покупаться в море?

Куда поехать на отдых, чтобы покупаться в море?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Отдых у моря – это то, о чем зачастую приходится мечтать в течение всего года.

Отдых у моря – это то, о чем зачастую приходится мечтать в течение всего года. Однако для того, чтобы он не обернулся неприятным сюрпризом, необходимо планировать его загодя, изучая сведения о воде в выбранной курортной зоне, которые предоставляют многие сайты погоды. То есть настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию не только температурные показатели воздуха, но и воды, которая во многих местах прогревается ближе к середине или даже концу сезона.

Какая температура воды оптимальна для купания

Оптимальным для полноценного купания в естественной среде считается температурный диапазон от +22°C до +25°C, способствующий долгому пребыванию в воде и дальним заплывам без каких-либо рисков для здоровья. Отклонение от этой рекомендации в меньшую сторону чревато переохлаждением и развитием простудных заболеваний. Слишком теплая вода также таит в себе потенциальные риски, являясь источником распространения болезнетворных инфекций.

Правильно ориентироваться по направлениям, руководствуясь приведенной выше информацией, поможет интерактивная карта с температурой воды. Такой универсальный путеводитель можно найти на сайте Seameteo.com, где приведена вся необходимая информация о состоянии воды и воздуха в разных регионах, для чего анализируются сведения сразу с 14 проверенных источников.

Лучшие направления для разных сезонов

Выбирая направление для морского отдыха, обязательно следует учитывать сезонность и особенности курорта в плане температуры воды вдоль побережья. И чтобы не прогадать в этом вопросе, не помешает принять к сведению следующие рекомендации:

  • Зима. Зимнее время отнюдь не повод для того, чтобы отказываться от отдыха на море, ведь есть такие направления, как Таиланд, Индонезия и другие острова, где температура воды превышает +28°C. Ориентироваться следует на экваториальные страны и государства, расположенные ниже средней линии, поскольку здесь зима приходится на летние месяцы и наоборот.
  • Весна. Как показывает практика, это лучшее время для посещения Египта, где еще не так жарко, но море уже прогрето до комфортных +24°C – +26°C и выше.
  • Лето. Ну а летом обязательно стоит посетить отечественные курорты на Черном или Азовском морях, либо выбрать соседние страны, в числе которых Грузия и Азербайджан. В разгар сезона здесь температура воды поднимается до +25°C и выше, делая купание максимально комфортным. Если же хочется посетить зарубежные курорты, то можно выбрать Тунис или горячо любимую многими Турцию, поскольку Средиземное море в летний период также прогревается до высоких отметок – от +25°C и выше.
  • Осень. Бархатный сезон можно провести в соседней Абхазии либо отправится в дальние дали – на Карибские острова. Вариантов множество – от разделенного пополам острова Гаити до Кубы, где море вдоль побережья прогревается до +28°C, соответствуя температуре воздуха.

Вариантов, действительно очень много, и это далеко не единственные направления, которые можно посетить в определенные периоды, наслаждаясь теплым морем и полноценным отдыхом.

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