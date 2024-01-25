Переосмысление отдыха на воде – что такое понтонные пляжи

Понтонные пляжи – инновационное решение для обустройства зон отдыха у воды, которое позволяет создать комфортные и безопасные условия для купания и солнечных ванн даже в местах, где естественные пляжи отсутствуют или имеют недостатки. Эти плавучие конструкции представляют собой модульные системы, которые могут быть установлены на любом водоеме, будь то озеро, река или морской залив.

Что такое понтоны и как из них строят пляжи

Строительство плавучего пляжа начинается с проектирования и подбора понтонов – модулей-поплавков, изготовленных из различных материалов. Чаще всего пляжи организуют на основе пластиковых понтонов: https://yponton.ru/plastik/. Модули соединяются между собой, образуя плавучую платформу нужного размера и формы. Такая конструкция никогда не затапливается в паводок, так как всегда находится на плаву. Платформу закрепляют кодно при помощи якорей. Понтонные пляжи не наносят вреда окружающей среде, так как не требуют земляных работ и не влияют на естественный ландшафт и экосистему водоемов.

Находиться на такой конструкции безопасно и комфортно. Материал понтонов не скользит, однако зачастую зоны отдыха оснащают настилом из дерева или ДПК. Из других аксессуаров устанавливают: ограждения, лестницы для купания, шезлонги и зонтики, столики, места для переодевания.

Где найти плавучие пляжи

При бронировании отеля, в описании заведения может быть указано наличие понтонного пляжа. Пусть это вас не смущает, это не значит, что пляж “не настоящий” и вместо моря или чистейшего озера, вам предоставят хлорированную воду в бассейне. Нет, понтонный пляж – это лишь обустроенное место, прямиком на водоеме. Такие конструкции расположены в местах с ограниченным доступом к естественным пляжам или в регионах, где природные условия (например, крутые берега) не позволяют создать удобные и безопасные зоны для купания.

Плавучие пляжи также организуют на курортах на морском побережье, где песчаные пляжи переполнены или повреждены эрозией, а также в спа-комплексах и санаториях, где требуется создание изолированных и спокойных зон для релаксации. Это отличное решение для заведений, стремящихся предложить своим гостям высококачественные услуги и уникальный отдых у воды.

Отдых будет комфортным и безопасным?

Несомненно, ДА! Понтонные пляжи обеспечивают безопасную среду для отдыха, особенно в местах с быстрым течением или неустойчивым дном. На территории пляжа непромокаемую и антискользящую поверхность. Кроме того, их оборудуют перилами и и спасательным оборудованием. Вблизи пляжа обычно располагаются различные удобства, такие как бары и кафе, аренда инвентаря для купания, а сами пляжи оборудованы лежаками, зонтами, столиками и тд.

В целом, понтонные пляжи представляют собой универсальное и практичное решение для улучшения инфраструктуры отдыха на воде, которое может быть адаптировано под различные условия и потребности посетителей.