Анонимный просмотр Инстаграм стал возможен без VPN

Многие пользователи Инстаграма просматривают аккаунты известных людей. Их истории, фото и видео интересны широкому кругу лиц. Однако при подобных просмотрах человек нередко желает оставаться незамеченным. Эти люди не хотят показывать свой интерес, предпочитая анонимность.

Решением этой проблемы стал сервис instaProfi. Благодаря ему, появилась возможность для комфортного просмотра сториз. Вы сможете заходить в чужой Инстаграм анонимно. Причем все это происходит без использования VPN.

Возможности

Сервис instaProfi позволяет легко и быстро просматривать любой профиль в Instagram. Достаточно зайти на площадку и указать интересующий вас аккаунт. Сделать это можно абсолютно бесплатно и без регистрации в самой социальной сети.

Анонимный просмотр станет доступен с любого телефона, имеющего доступ к интернету. Для этой цели не потребуется крутой смартфон. Достаточно будет мобильного устройства обычной модели.

Алгоритм предельно и предполагает действие из 3 шагов:

Зайдите на площадку instaProfi. Введите ник человека в Instagram. Нажмите поиск.

Далее вы смотрите контент популярного человека со своего телефона. Вы можете скачивать фото и видео. При этом владелец аккаунта не увидит, кто посещал его страницу.

Работа алгоритма

Анонимный просмотр выполняется с помощью специального бота. Вы указываете ник человека в Инстаграме, после чего система автоматически находит нужного вам пользователя. Сервис показывает весь доступный контент этого человека.

Ваше имя не будет отражено в истории просмотров. Идет лишь упоминание сервиса instaProfi. Так сохраняется анонимность и конфиденциальность. При этом никакого взлома чужого аккаунта или мобильного устройства не происходит. Вы получаете доступ к тем материалам, которые находятся в публичном доступе.

Скачивание

Чтобы анонимно скачать конкретный пост, ролик или фото, достаточно иметь ссылку на этот контент. Введите ее в поиске, и бот выдаст вам результат. Спокойно скачивайте, и владелец аккаунта не будет знать, кто это сделал.

Важный нюанс

Сервис instaProfi – отличная возможность смотреть контент в Инстаграм анонимно без VPN. Однако такой просмотр не должен переходить во что-то большее. Просматривать и скачивать чужой контент не запрещается. Однако каждому пользователю необходимо соблюдать закон об авторских правах и чужой интеллектуальной собственности.