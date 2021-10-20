Чем хороша накрутка лайков в Instagram в 2021 году?

Всемирно известная социальная сеть Instagram впервые появилась в AppStore в 2010 году, и уже тогда произвела настоящий фурор. Вскоре стало ясно, что там можно не только выставлять фотографии, но завоевывать популярность с помощью продвижения своего профиля.

А что для этого надо было делать? «Гулять» по чужим страничкам, лайкать посты, комментировать – это было самое главное для того, чтобы вас заметили и проявили тот же интерес к вашей персоне. Подписываетесь на другого пользователя вы, и потом он уже подписывается на вас, ставите лайки вы, вскоре под вашими фото тоже появляются лайки. Вот таким образом всё это работало, хотя и длился подобный принцип недолго. Разработчики начали создавать приложения, которые автоматизировали указанные действия.

Так а что, собственно, изменилось?

Главное изменение – появилась накрутка лайков в Инстаграм. Для этого нужно было заходить на специальные сайты, где можно было кликнуть по ссылке, чтобы заказать эту услугу. Получить ее результаты можно было, буквально, за 5 минут. Вы должны быть оставить задание, через минимальный промежуток времени на вашу страницу набегали боты, одаривая ваши посты лайками.

Сегодня все работает по-другому. Заниматься рекламой на просторах соцсети – это вам не пирожки печь. Сейчас используются новые, замысловатые подходы к саморекламе, хотя все же некоторые способы актуальны и на данный момент.

Как можно выполнить накрутку лайков в Инстаграм быстро

Одним из основных методов накрутки лайков в популярной соцсети с гарантией выступает таргетированная реклама внутри Instagram. Настраивается она через рекламный кабинет в Facebook. Причем это подойдет для любой цели – привлечение подписчиков, охват видео, повышение трафика на сайт. Настраивать рекламу надо следующим образом:

Выбрать цель рекламы. Определить бюджет и график показа. Настроить аудиторию. Выбрать плейсмент. Настроить «Оптимизацию и показ». Создать рекламное объявление. Выбрать формат – фото, видео, галерея. Загрузить необходимые файлы, добавить текст и ссылку.

Instagram и Facebook отличаются качественными параметрами таргетинга. Можно заинтересовать только конкретные группы пользователей. Например, владельцев айфонов, беременных, вегетарианцев и т.д. Эти юзеры будут переходить по ссылке в объявлении, изучать ваш профиль. Из плюсов метода – это удобно, быстро, а полученная подобным способом аудитория будет составлена живыми пользователями.

Несмотря на указанные преимущества накрутки лайков в Инстаграм быстро, все же таргетинг обходится в немалую стоимость, и при этом нет гарантии, что он сработает, особенно если вы работаете со сложно вычленяемой аудиторией. А еще здесь действует правило: раз заплатили за переход по ссылке – будете делать это всегда. Все дело в режиме работы алгоритма.

А есть ли еще другие способы?

Из легальных вариантов получить одобрительные оценки контента – обмен лайками или время взаимной активности на страницах других пользователей. В отличие от упомянутого выше способа, который проводится платно, этот метод осуществляется онлайн и бесплатно.

Для реализации замысла необходимо найти тех, кто согласится провести с вами взаимообмен. В этом поможет:

поиск постов с запуском лайк-таймов по хэштегам;

запуск чата поддержки;

поиск уже существующего чата в Telegram.

Часто накрутка лайков в Инстаграм с гарантией взаимного действия пользуется популярностью у блогеров, нуждающихся в поддержке активности на должном уровне. Потом они показывают статистику рекламодателям. Из плюсов – за это не надо платить, «сердечки» приходят в реальном времени. Из минусов – чтобы набрать аудиторию, понадобится много времени, поэтому этот способ считается малоэффективным.

Лайфхак по накрутке лайков недорого

Накрутка лайков в Инстаграм по ссылке – это недорогой, действенный способ продвижения, который к тому же осуществляется быстро. Чтобы разобраться в работе данного метода, надо понимать принцип действия алгоритма социальной сети. Дело в том, что во время публикации поста в Instagram, алгоритм отслеживает реакции на него от тех, кто его видит. Время просмотра поста подписчиком или случайным пользователем, факт клика и перехода по ссылке в профиль – это важные параметры для алгоритма.

Автоматическая накрутка лайков в Инстаграм происходит, когда нейросеть решает, что ваш пост может вызвать интерес. Далее он рассылается по лентам других пользователей, похожих по поведению на вашу аудиторию. Здесь важна начальная реакция на опубликованный контент.

Такой вариант продвижения предполагает манипуляцию алгоритмом. Используя накрутку лайков в Инстаграм платно, вы активизируете интерес аудитории на раннем этапе. Социальная сеть видит, что материал набирает лайки и комментарии от юзеров. Подобная накрутка лайков в Инстаграм обходится недорого, но приводит годный трафик.