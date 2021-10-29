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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Почему смотреть фильмы онлайн намного удобней

Почему смотреть фильмы онлайн намного удобней

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54
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Почему смотреть фильмы онлайн намного удобней

Просмотр кинофильмов – хороший вид отдыха для любого человека. Сегодня для того чтобы насладиться любимой картиной, достаточно просто посетить специализированный сайт в сети. Это позволит в несколько раз сэкономить свободное время пользователя – нет необходимости скачивать файлы из Интернета или покупать DVD-диски.

Для любителей фильмов конкретной направленности можно найти тематическую площадку, где собран именно такой контент. Например, данный веб-ресурс посвящен военным картинам - https://kino-o-voine.ru/adjutant-ego-prevoshoditelstva-film-1969/. Благодаря простому интерфейсу и удобной системе навигации на сайте очень просто ориентироваться новичку.

Преимущества просмотра видео в режиме онлайн

К основным достоинствам онлайн-просмотра фильмов и сериалов относят:

  • оперативность поиска;
  • бесплатность;
  • доступность;
  • круглосуточный режим работы;
  • экономия денежных средств.

Онлайн- кинотеатры и видеохостинги – удобный способ просмотра контента. На поиск нужного фильма или сериала уходит буквально несколько секунд. Вся информация ресурса распределена по отдельным категориям, используя которые пользователь быстро сумеет отыскать необходимый материал.

Плееры на таких сайтах можно настроить в индивидуальном порядке – регулируется громкость, качество, наличие субтитров.

Подобные площадки могут быть как платными, так и бесплатными. Чаще всего юзеры выбирают второй вариант, поскольку это позволяет экономить денежные средства. К тому же качество фильмов на бесплатных сайтах ничуть не хуже. Единственный их минус – просмотр рекламы в процессе проигрывания фильма. Но включается она не больше трех-четырех раз за сеанс.

Использование онлайн-плееров позволяет пользователю экономить память на компьютерном устройстве. Нет необходимости закачивать данные, фильмы в хорошем качестве обычно весят немало.

В период распространения короновируса просмотр видео в домашней обстановке, а не в кинотеатрах офлайн, стала вынужденной мерой. Чтобы не рисковать, лучше выходить в общественные места как можно реже.

Просматривать фильмы в онлайн режиме можно не только со стационарного компьютера, но и с других девайсов – планшет, мобильный телефон, нетбук. Для смартфонов даже выпускают специальные приложения, позволяющие просматривать видео, находясь в любой точке мира. Главное – иметь хорошее соединение с сетью.

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