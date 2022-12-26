Как россиянину купить квартиру в Минске в Беларуси

Некоторые россияне желают приобрести жилую недвижимость в Беларуси. Наибольшей популярностью здесь пользуется Минск. Чаще всего люди хотят купить квартиру или дом именно в столице.

Каких-либо препятствий для граждан России в этом плане не существует. Для покупки жилья в Республике Беларусь вам не требуется даже временная регистрация. Однако продавцы могут завышать цены для российских покупателей. Поэтому не говорите сразу, что вы из другой страны.

Еще следует учитывать важный нюанс при покупке дома или коттеджа. Иностранцы не могут приобретать землю. Поэтому купить вы сможете только жилище, а земельный участок придется арендовать. Обычно это делают сроком на 99 лет.

Преимущества жилой недвижимости в Беларуси

Во многих странах есть определенные сложности для покупки жилья иностранцами. В Беларуси все гораздо проще. Достаточно найти интересующее жилье, договориться с продавцом и оформить сделку.

К тому же недвижимость здесь стоит недорого. Некоторые эксперты считают данную сферу хорошим вариантом для инвестиций. При покупке квартиры можно переехать в Беларусь и на ПМЖ.

Стоимость квартир в Минске в российских рублях

Стоимость 1-комнатных квартир начинается от 1,3 млн рублей. За 2-комнатную квартиру придется заплатить 1,6 млн рублей и более. 3-комнатная квартира стоит от 2 млн рублей. Могут встречаться и более дорогие варианты, а также квартиры дешевле.

Имеющиеся предложения можно изучить на портале недвижимости https://megapolis-real.by/realt/kvartiry-i-komnaty/prodazha/. Там представлено множество различных вариантов. Квартиры отличаются районом, планировкой, количеством комнат, площадью и прочими особенностями.

Популярные новостройки и ЖК

Особого внимания заслуживают жилые комплексы Новая Боровая, Минск Мир, Олимпик Парк, Левада, Depo. Если вы хотите купить квартиру в Минске, стоит изучить варианты с этими объектами.

Выбор

Определитесь, чего именно вы хотите. Это может быть количество комнат, конкретный район, особенности инфраструктуры, планировка, этажность, ценовая категория. Некоторые моменты будут носить принципиальный характер. Другие же окажутся второстепенными. Такой подход поможет быстрее подобрать нужный вариант.

Укажите интересующие вас параметры на портале megapolis-real.by и задайте поиск. Далее выберете наиболее подходящий для себя вариант и свяжитесь с продавцом. Покупка жилой недвижимости в Беларуси станет оправданным решением.