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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Как выбрать квартиру в ипотеку

Как выбрать квартиру в ипотеку

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Для покупки квартиры надо учитывать множество факторов.

Для покупки квартиры надо учитывать множество факторов. Прежде всего, стоит определиться: в новом доме или на вторичном рынке недвижимости. Потом выбрать расположение, количество и размер комнат. При желании можно купить в ипотеку практически любой тип недвижимости. Но если сделать неправильный выбор, квартира не будет радовать, а жить в ней станет неудобно.

Новая квартира или вторичка

Первый выбор, который стоит перед покупателем: тип недвижимости. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Особенности новых квартир:

  • Проводка соответствует текущему уровню энергопотребления с запасом. Можно подключать умный дом, теплый пол, использовать гаджеты, не опасаясь того, что проводка выйдет из строя.

  • Высокий уровень пожарной безопасности, использование современных материалов в строительстве

  • Выбор площади. Можно купить совсем небольшую квартиру или остановиться на большой недвижимости.

  • Сравнительно высокая цена.

В большинстве случаев дома в новом доме стоят дороже в сравнении с аналогичной недвижимостью на вторичке. Среди преимуществ эксперты выделяют наличие определенной инфраструктуры. Обычно присутствуют детские площадки, сады, магазины в шаговой доступности.

Среди преимуществ вторичного рынка жилья обычно выделяют сравнительно более низкую цену. В некоторых случаях можно не делать ремонт, поскольку бывшие владельцы его уже и так сделали. Может понадобиться сделать небольшую перестановку мебели, но это не потребует финансовых вливаний.

Расположение

В крупных городах рекомендуется покупать квартиру, которая находится в непосредственной близости от метро. Это верно даже в том случае, если у покупателя есть машина. В крупных городах часто возникают пробки.

В маленьких городах расстояния незначительные, поэтому расположение не сильно влияет на возможность добраться из дома на работу.

Легко ли оформить ипотеку

Оформление ипотеки обязательно требует подтверждения дохода от заявителя. Также требуется собрать документы на покупаемую недвижимость. В ряде случаев финансовые организации могут отказать в предоставлении кредита. В этом случае потребуется выбрать другую недвижимость.

Рекомендуется оформлять ипотечный кредит только в том случае, если ежемесячная сумма платежа не превышает трети получаемого дохода. Это добавит заемщику финансовой уверенности в выплате кредита.

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