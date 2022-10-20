Покупка или аренда недвижимости в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты – привлекательное место для многих людей. Находится немало желающих посетить эту страну. Особой популярностью пользуется Дубай, по праву входящий в число лучших городов мира.

Если человек приезжает туда надолго, возникает логичный вопрос: «Что будет лучше – аренда квартиры в Дубае или покупка жилой недвижимости? Каким из этих вариантов стоит воспользоваться?»

Согласно законам ОАЭ, иностранцы имеют право приобрести или арендовать жилье. Так что человек может выбрать подходящую квартиру или дом. Прим этом нужно определиться с покупкой или арендой.

Плюсы и минусы приобретения

Иметь свое жилье в Дубае – отличная возможность. Такой вариант дает определенные преимущества. Собственник получает больше свободы, поскольку располагает своим жильем. Он может зарабатывать на аренде или рассматривать недвижимость в качестве надежного актива. Еще отсутствует необходимость вносить арендные платежи.

Однако не все так однозначно. Вариант с покупкой имеет и свои слабые стороны. Среди недостатков нужно упомянуть следующее:

высокая стоимость;

недостаток мобильности;

сложности с продажей;

долгий срок окупаемости инвестиций.

Жилье в ОАЭ стоит около 1 млн дирхам – более 16 млн руб. Это довольно внушительная сумма. К тому же согласно местным законам, вам периодически придется посещать страну.

Еще при необходимости продажи сделать это быстро вы вряд ли сможете. Покупка жилья обычно занимает несколько месяцев. При варианте с инвестированием на окупаемость этой недвижимости у вас уйдет 5-10 лет.

Вариант с арендой

Анализ плюсов и минусов при покупке жилья в Дубае заставляет задуматься над другим вариантом. Именно аренда становится наиболее очевидным решением для большинства людей.

Расходы на аренду квартиры или дома будут гораздо меньшими, нежели вы потратите на такую покупку. Если человек не планирует провести в Дубае ближайшие 10 лет, разумнее снять жилье.

Выгоду от приобретения вы почувствуете лишь через несколько лет. Так что при краткосрочном пребывании в Эмиратах лучше арендовать квартиру или дом. Этот же вариант будет оптимальным, когда вы хотите пребывать там долго, но еще не уверены в своих планах.

Купить или арендовать квартиру – это решает каждый самостоятельно. Многое зависит от личных предпочтений самого человека и его финансовых возможностей. Однако в большинстве случаев приезжие предпочитают снимать жилье, а не приобретать в собственность.