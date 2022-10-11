Проверка недвижимости перед покупкой

Сделки с недвижимостью – серьезный и ответственный шаг. Покупка квартиры, дома или земельного участка включает в себя множество аспектов. Важно, чтобы все было правильно оформлено.

К сожалению, в этой сфере бывают разного рода мошенничества. Некоторые люди покупают проблемные объекты и оказываются обманутыми злоумышленниками. Такие сделки приводят к потере денег. Поэтому нужно не допустить подобных ситуаций.

Меры предосторожности

Чтобы обезопасить себя от проблем при покупке жилья или участка, нужно проверить этот объект недвижимости. В данном случае вы не станете жертвой мошенничества. Так что необходимые меры предосторожности вам не помешают.

Будущему собственнику нужно учесть следующее:

информация о владельце;

юридическая чистота квартиры;

наличие или отсутствие ограничений.

Нужна полная проверка объекта недвижимости. Важно, чтобы сделка была безопасной. Только в этом случае вы сможете быть защищены от потенциальной опасности. Для этого закажите выписку из ЕГРН.

Особенности ЕГРН

Выписка ЕГРН включает в себя полноту информации об интересующем вас объекте. Там содержатся сведения о собственнике и характеристиках конкретной недвижимости. Еще вы сможете увидеть всю история сделок по квартире, дому или участку.

В выписке указано, кому и как именно переходила эта собственность, а также сообщается кадастровая стоимость. С помощью этой выписки можно будет выявить проблемный объект и сразу же отказаться от его приобретения.

Актуальность проверки

Полную проверку недвижимости перед покупкой вы сможете заказать на сервисе https://egrn.su/region/leningradskaya-oblast. Заполните сведения и подайте соответствующую заявку. Оплатите работу специалистов, и отчет придет вам в течение 30 минут. Он может быть отправлен по email или через СМС.

Интересующая вас квартира может находиться в залоге. Возможны ситуации с несовершеннолетними собственниками, недееспособными гражданами и прочие сложности. Обо всех этих нюансах человек должен знать перед покупкой. Только имея полноту информации, можно принимать окончательное решение относительно сделки.

Доверяй, но проверяй – гласит народная мудрость. Это правило особенно актуально на рынке недвижимости. Проявите бдительность, чтобы не стать жертвой чьей-то аферы. Проверка недвижимости стоит небольших денег. Но она защитит вас от потенциальных потерь, если вы собрались заключать сделку с проблемным объектом.