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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Особенности недвижимости бизнес-класса

Особенности недвижимости бизнес-класса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Покупка недвижимости не только приобретение места жительства, но и выгодная инвестиция.

Покупка недвижимости не только приобретение места жительства, но и выгодная инвестиция. Чтобы вложить деньги правильно, следует тщательно выбрать недвижимость. Оптимально приобретать квартиры в новостройках. Стоимость зависит от этапа постройки, на котором находится недвижимость. Самый дешевый вариант – приобретать квартиру еще на стадии котлована, но в таком случае необходимо убедиться в добросовестности застройщика.

От чего зависит класс недвижимости

Класс недвижимости зависит от уровня комфорта, который обеспечивается ее жильцам. В этом плане бизнес-класс относится к жилью повышенной комфортности. К квартирам в таких жилых комплексах предъявляются особые требования:

  • повышенная безопасность – охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж или администратор в домах;
  • панорамные окна с видом на красивые архитектурные сооружения и природные объекты;
  • поблизости есть парки, леса, водоемы для отдыха и площадки для занятий спортом;
  • количество машиномест на паркинге не меньше, чем количество квартир;
  • площадь самой маленькой «однушки» – 45 кв.м, а кухня не может быть по площади меньше 12 квадратов;
  • индивидуальный проект;
  • большие холлы.

На сайте https://bpearl.net/zhilye-kompleksy/biznes-klass/trehkomnatnye/ предоставлены варианты самых разных квартир бизнес-класса и все имеют собственный проект. Отделка может быть как сразу после строителей, так и дизайнерская «под ключ». Все зависит от конкретных предпочтений покупателя.

Как выбрать квартиру бизнес-класса

Чтобы квартира стала по-настоящему выгодной инвестицией важно продумать все детали. При покупке следует понимать, от чего зависит стоимость:

  • местоположение – чем ближе недвижимость к историческому или деловому центру города, тем она будет дороже;
  • площадь квартиры и количество комнат;
  • планировка – часто в недвижимости бизнес-класса бывает свободной;
  • социальная и коммерческая инфраструктура.

Перед тем, как подписывать договор с застройщиком и покупать квартиру в новостройке, необходимо проверить репутацию компании. На сайте следует проверить все необходимые разрешающие документы. Оптимально, если застройщик работает уже не один год и у него за плечами есть законченные проекты бизнес-класса с положительными отзывами всех покупателей и окончанием проекта и сдачей точно в срок. Стоимость квартиры бизнес-класса полностью себя оправдывает, поскольку не только внутренняя планировка, но и внешняя архитектура разрабатывается индивидуально.

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