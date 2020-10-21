Коммерческая недвижимость: что важно учесть при выборе

Сделки с коммерческой недвижимостью — серьезный вопрос, требующий внимания и ответственного отношения. Неправильное решение может привести к потере миллионов: при выборе объекта лучше не жалеть времени и обращать внимание сразу на несколько моментов.
Критерии для оценки
Оценивать недвижимость, которая будет использоваться для коммерческих целей, нужно и при покупке, и при аренде. Только в таком случае будет гарантирован положительный результат после заключения сделки. Если интересен данный вопрос, то аренда торговых помещений в Москве предоставляется компанией Gladston. Там представлены предложения только от надежных застройщиков.
Но чтобы максимально обезопасить себя и бюджет, рекомендуется еще обратить внимание на следующие пункты:
- Назначение объекта. В зависимости от типа и направленности деятельности помещения могут сильно отличаться друг от друга. Например, некоторым нужно просторное помещение для хранения вещей, продуктов или каких-либо других товаров. Иным — отдельное строение с собственной системой коммуникации и т.д.
- Площадь. Чтобы не переплачивать за лишние квадратные метры, следует заранее определиться с тем, какая площадь для организации той или иной деятельности необходима. На основе полученных данных уже формировать свой выбор.
- Посмотреть на наличие коммуникаций. Без некоторых из них организовать рабочий процесс будет невозможно. Сюда входят такие элементы, как вода, газ, электричество. Если предполагается офисная работа, то в дополнение ко всему не обойтись без интернета.
- Местоположение. В Москве много коммерческой недвижимости, находящейся территориально в несильно популярных районах. Стоит как покупка, так и аренда дешевле. Но выгоды в этом мало. Ведь выгодное расположение во многом сказывается на успехе всего дела. В особенности это касается таких заведений, как кафе, офисы или магазины.
В условиях современной жизни подобрать недвижимость для коммерческих целей достаточно трудно. Поэтому многие для решения данного вопроса обращаются за помощью к специализированным агентствам. Решение вполне оправдано: специалисты с поставленной задачей справятся гораздо лучше и быстрее.
Компания Gladston станет в данном случае отличным помощником для поиска недвижимости. Предложений по аренде и продаже очень много, а после выбора специалисты фирмы помогут заключить сделку.