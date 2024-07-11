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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 10 » Кварцевый агломерат — завораживающая красота и непревзойденная прочность

Кварцевый агломерат — завораживающая красота и непревзойденная прочность

0
36
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
quantraquartz.ru
Столешницы, стеновые панели, подоконники и другие поверхности из кварцевого агломерата

Столешницы, стеновые панели, подоконники и другие поверхности из кварцевого агломерата уместны в любом интерьере. У материала много вариантов декоров и цветов, а прочность и долговечность делает его не только красивым, но и практичным выбором.

Особенности агломерата

Материал изготавливают из измельченного кварца. Это твердая порода, и искусственный камень получает ее прочность. Она почти прозрачная, что позволяет создавать любые цвета и оттенки. Так эстетика объединяется с впечатляющей надежностью.

У агломерата несколько особенностей:

  • прочность — в толще материала нет пор и пустот, и он даже прочнее натурального камня;

  • идеальная поверхность — ее шлифуют и полируют, чтобы сделать гладкой, с однородной фактурой, она устойчива к сколам или царапинам;

  • стойкие цвета — для самого качественного кварцевого агломерата вместо красителей используют натуральные ингредиенты, например кварцевый песок разных оттенков;

  • впечатляющий рисунок — чтобы сформировать его, создают прожилки, переходы цвета, вкрапления.

Технология производства

Эталон для изготовления кварцевого камня — технология BretonStone. Кварцевый агломерат Квантра Кварц изготавливается по этой технологии:

  • природный камень тщательно отбирается и измельчается до определенных фракций;

  • используется несколько фракций, чтобы получить как можно более высокую плотность материала;

  • роботы распределяют в формах каменную крошку разных фракций и оттенков, чтобы воспроизвести рисунок камня;

  • материал проходит вибропрессование — это убирает пустоты и трещины;

  • слэбы нагревают с точным контролем температуры для правильной полимеризации связующих каменную крошку полиэфирных смол.

Готовые каменные плиты шлифуют и полируют, а затем тщательно осматривают, контролируя качество. Только слэбы без дефектов и изменения цвета отправляются к покупателям.

Применение

При оформлении интерьера агломерат используют везде, где нужна облицовка камнем:

  • на стенах, в составе декоративных панно, для выразительных акцентных поверхностей и в зоне приготовления на кухне;

  • для ступеней, подоконников, подиумов и даже отдельных участков пола;

  • для столешниц, поверхностей барных стоек, боковых или фасадных элементов корпусов мебели.

Готовые изделия дополняют функциональными и декоративными элементами: интегрированными мойками, торцевыми кромками и даже матричной подсветкой для светопрозрачного камня. Их изготавливают на заказ, с учетом требований к размерам, к конструкции и к дизайну.

Агломерат Quantra Quartz используется как для дома, так и для офисов, зон приема посетителей, корпоративных пространств. Выверенная эстетика в сочетании с качеством идеально дополняет любые интерьерные стили, от классики или модерна до минимализма, сканди и лофта.

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