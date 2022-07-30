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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Колотая брусчатка - особенности и преимущества применения

Колотая брусчатка - особенности и преимущества применения

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
spb.stone-prestol.ru
Если необходимо приобрести такой строительный материал, как колотая брусчатка, стоит обратиться в компанию «Престол».

Если необходимо приобрести такой строительный материал, как колотая брусчатка, стоит обратиться в компанию «Престол». Данное предприятие на протяжении длительного времени занимается добычей, реализацией и переработкой природного камня. На странице официального сайта компании подробно описаны все преимущества сотрудничества с организацией.

 Преимущества перчатки

Данный строительный материал характеризуется большим количеством преимуществ. Среди самых основных можно выделить следующие:

  • привлекательный эстетичный вид, благодаря которому поверхность выглядит дорого и солидно;
  • простота проведения ремонтных работ;
  • долговечность и прочность;
  • обеспечение идеального сцепления с автомобильными шинами;
  • доступная стоимость.

  Есть также определенный недостаток у данного строительного материала. В частности, образуются широкие швы при укладке и отмечается довольно грубая поверхность. Для пешеходов это создает некоторые преимущества. Ходить босиком на высоких каблуках по подобной поверхности крайне неудобно.

На реализованную продукцию в компании «Престол»предоставляется гарантия. Оптовым покупателям оформляются все необходимые сертификаты качества.

 Применение брусчатки

С помощью брусчатки, которую предлагает данное предприятие, можно обустраивать крутые спуски, пандусы. Этот материал отлично смотрится на автомобильных стоянках, а также перед въездом в гараж. Нередко ее используют при отделке мостовых перед соборами, театрами и музеями. Также она используется в тех местах, где проходят туристические маршруты.

Колотая брусчатка идеально подходит для украшения непроходных мест, где не предусмотрены прогулки пешеходов. Например, это могут быть украшения статуй, находящихся в центре газонов, всевозможных площадок под фонарями и отмостки.

 Данная площадка идеально подходит для проведения всевозможных ландшафтных работ, для отделки, для строительства. Компания добывает камень из карьеров, которые находятся в экологически чистых регионах, в частности, добыча осуществляется в Башкортостане, в  Челябинская области. Благодаря этому реализуемые здесь натуральные камни не радиоактивные, то есть совершенно безопасны для здоровья человека.

Если при выборе строительного материала возникают сложности, можно воспользоваться помощью консультантов. Они помогут подобрать материал, оформят покупку с доставкой.




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