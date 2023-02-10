Столешницы из камня: какой цвет выбрать?

Палитра натурального и искусственного камня, предлагаемая современными производителями, включает в себя широкий спектр оттенков от белоснежного до глубокого черного. Важно не потеряться в этом многообразии и сделать взвешенный выбор, ведь декоративная функция столешницы в интерьере не менее значима, чем практическая. Несколько простых правил помогут подобрать наилучший вариант цвета для столешницы из камня.

Что учесть, выбирая цвет столешницы?

Поверхность столешницы должна совпадать по цвету с одним-двумя элементами декора кухни. Традиционно столешницу принято выбирать одного цвета с фартуком или фасадом гарнитура.

Если кухонная мебель выполнена в двух цветах, столешница должна быть одного цвета с фасадами верхнего уровня.

Общий оттенок у столешницы может быть с настенным или напольным покрытием, подоконником, поверхностью обеденного стола. В компании по продаже изделий из камня подберут столешницу того же материала и цвета, что и подоконник или плитка на полу.

Выбор для столешницы оттенка, контрастного фартуку или кухонной мебели, тоже уместен. Классический пример – сочетание черного и белого. Если же планируется использовать другие варианты, при для их определения лучше воспользоваться цветовым кругом. Оттенки, которые расположены в круге противоположно друг другу, являются контрастными.

Если кухня полностью выполнена в белом цвете, столешница из коричневого, бордового, синего или черного камня будет смотреться очень эффектно, создавая яркий акцент.

Столешница из камня белого цвета универсальна, подойдет и к монохромному, и к цветному интерьеру.

Столешница из серого камня хорошо впишется в белую или темную кухню, будет сочетаться практически с любым ярким цветом.

Коричневая столешница будет гармонично сочетаться с белой и пастельной палитрой.

Выбор столешницы из камня темного или яркого цвета уместен для большого помещения. Маленькая кухня при этом будет казаться еще меньше.

Какой цвет столешницы более практичный

Принято считать, что вещи темных тонов практичнее светлых, потому что на них не так видны загрязнения и мелкие дефекты. Однако поверхность камня имеет свои особенности: темный цвет делает разводы, брызги и пыль более заметными, а светлые тона скрывают эти досадные мелочи. Столешницы из камня темных оттенков требуют постоянного внимания, а наиболее маркий цвет – черный. Светло-коричневые, серые, белые каменные столешницы менее привередливы в плане ухода.

Глянцевая обработка камня очень эффектна и в полной мере раскрывает его природную красоту, однако следы от прикосновений пальцев и даже мелкие пылинки на ней будут отчетливо видны. Матовая поверхность в этом отношении более практична, но особенности создания данной фактуры в некоторых видах камня повышают его впитывающие свойства. Поэтому появившиеся пятна, хоть и будут не очень заметны, потребуют значительных усилий для их удаления.

При создании на кухне угловой или П-образной рабочей поверхности из натурального и большинства видов искусственного камня невозможно обойтись без стыковочных швов. На однотонных столешницах, состоящих из двух или более блоков, места стыковки будут хорошо заметны.

Идеальным решением может стать выбор в пользу камня с благородной мраморной или сдержанной гранитной текстурой. Естественный рисунок камня сделает рабочую поверхность менее маркой. Мелкие загрязнения и стыки на столешницах с текстурой будут меньше бросаться в глаза, даже если фон камня будет темным, а поверхность – глянцевой.