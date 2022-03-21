Мебель из ЛДСП для жилых интерьеров: красиво и практично

Присматриваясь к недорогой мебели, многие покупатели выбирают изделия из ЛДСП. Это качественный материал, из которого изготавливаются разные предметы обстановки, от комодов до гарнитуров.

Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) делают из опилок и стружки. Новые технологии мебельной промышленности позволяют создавать из материала очень красивые изделия для интерьера.

Добротная, недорогая и красивая мебель для дома

В современных интерьерах часто используется мебель из ЛДСП. Она недорогая, поэтому позволяет со вкусом обставлять практически любые помещения в квартирах и домах, от спален до гостиных. В основе материала лежат плотно спрессованные древесные стружки, пропитанные специальной смолой.

Поверхность полученных плит покрывают ламинированной пленкой, чтобы улучшить прочность и внешний вид материала. Мебель из ЛДСП смотрится вполне добротно, имея разные текстуры и цвета. Стиль и форма предметов обстановки тоже отличаются. В продаже есть разные виды мебели:

кухонные гарнитуры;

гостиные;

прикроватные тумбочки;

комоды и др.

Качественная и недорогая мебель из ЛДСП помогает быстро и без высоких затрат обставлять квартиры и дома, создавать уютную и функциональную обстановку. В продаже есть изделия, выполненные в едином стиле, с их помощью можно добиваться гармоничности домашнего интерьера.

Знакомьтесь с выбором такой мебели на сайте магазина «Мебель Маркет», здесь представлены каталоги решений для гостиных, спален, детских, кухонь, прихожих и других помещений.

Аргументы в пользу недорогой мебели из ЛДСП

Основное преимущество – это доступность. Мебельная промышленность широко использует данный материал и изготавливает коллекции самых разных предметов обстановки. У покупателей есть хорошая возможность выбирать качественные шкафы, гарнитуры и комоды при любых бюджетах.

Выбор настолько большой, что всегда можно найти симпатичную модель, которая украсит жилое помещение и будет прекрасно справляться с функциональными задачами. Среди других плюсов выделяют широкий выбор пленки – разнообразие оттенков и текстур позволяет создавать оригинальные и красивые изделия. Делайте выбор с учетом личных предпочтений, особенностей стиля интерьера и т.д.

Мебель из ЛДСП хорошо переносит температурные воздействия (поэтому кухонные гарнитуры из прессованных плит пользуются высоким спросом). Материал устойчив к механическим воздействиям и влаге. Плиты отличаются довольно высокой твердостью и хорошей прочностью.

Хотите обустроить жилое пространство со вкусом, но при ограниченном бюджете? Это вполне реальная задача, в том числе благодаря присутствию на рынке изделий из ламинированных ДСП.