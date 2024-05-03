Питерский страйкбол - клубы и полигоны

В Санкт-Петербурге есть масса клубов, в которых поклонники активного отдыха могут отлично провести время и пострелять из страйкбольного оружия. Ниже рассмотрим самые популярные питерские организации, предлагающие услуги страйкбола.

Тир “Золотая пуля” на Конюшенной площади

«Золотая пуля» - известный стрелковый клуб, а также интерактивный музей. Основной упор делается на использовании пневматического страйкбольного оружия. Организация подойдет для проведения различных праздников, отличного времяпрепровождения, активного отдыха.

К услугам клиентов обширный арсенал оружия, включающий в себя пистолеты, пулеметы, автоматы, луки, арбалеты или метательные ножи.

Клуб подойдет даже тем, кто никогда раньше не брал в руки подобных девайсов и никогда не стрелял. Опытные инструкторы обучат базовым приемам, научат точно попадать в цель. При этом сотрудники вовремя замечают ошибки, прикладывая все усилия, чтобы помочь клиенту достичь мастерства.

Много внимания уделено оформлению клуба, включающему в себя эффектные постеры, разнообразную амуницию, костюмы и многое другое. Доступно много костюмов для перевоплощения практически в кого угодно.

Полученные в тире навыки пригодятся во время реальной игры в страйкбол, а также позволят участвовать в полноценных соревнованиях.

Пейнтбольная площадка “Pikabum” во Всеволожском районе

Пейнтбольный клуб Пикабум считается одним из крупнейших организаторов тематических мероприятий в Санкт-Петербурге. Здесь можно найти все необходимое для создания незабываемого праздника, дружеской встречи или корпоративной вечеринки. Сотрудники готовы взять на себя все обязанности по трансферу, организации стола.

Для масштабных сражений есть пейнтбольная площадка площадью 2000 квадратных метров, на которой также очень приятно играть в страйкбол. Есть масса защитных укрытий или сооружений, обеспечивающих уникальный игровой опыт. Укрытия созданы из автомобильных покрышек, бочек и других предметов, подходящих по тематике.

Дополнительно рядом можно найти парк развлечений, в котором любой желающий может покататься на квадроциклах, водном транспорте, лошадях.

Компания уже много лет занимается организацией корпоративов, тимбилдингов, праздников или тому подобного, предоставляя доступ практически ко всем актуальным видам активных развлечений (страйкбол, пейнтбол, лазертаг, стендовая стрельба).

Клуб страйкбола и лазертага “Тактическое Пространство” Пулково-3 в ТЦ Пулково 3

Самый крупный крытый тактический полигон в Санкт-Петербурге. Большое помещение с отоплением и качественной вентиляцией отлично подходит для проведения практически любых военно-тактических игр.

На территории более 3000 квадратных метров можно сыграть в страйкбол и лазертаг, а зоны отдыха позволят отлично провести время после игры. Для аренды доступны новейшие модели оружия и экипировки, а для получения незабываемых эмоций можно дополнительно заказать игру по сценарию.

Тут можно не только играть в страйкбол, но также проводить праздники, кататься на аттракционах, посещать спортивно-тактический клуб. Специально для юных посетителей доступен детский развлекательный центр.

Пейнтбольный клуб “CS” на Шуваловском проспекте

Современный пейнтбольный клуб CS предлагает комплекс услуг для различных командно-спортивных мероприятий. Отличная возможность поменять ежедневную рутину на нечто необычное и новое. Участие в страйкбольных или пейнтбольных играх позволит получить массу незабываемых эмоций, а также подарит необходимые острые ощущения.

Жителям Санкт-Петербурга также доступны занятия по стрельбе. Опытные инструкторы приглашают посетить занятия, на которых можно будет научиться правильно использовать оружие и точно попадать в цель. Для занятий используются только самые качественные и реалистичные модели приводов, позволяющих почувствовать себя настоящим солдатом.

Дополнительно доступна аренда водного транспорта (лодки) и организация праздников на самые разные темы. Тут можно провести день рождения, детские мероприятия, юбилей, корпоратив, новогодний праздник, выпускной вечер и многое другое.

Всем посетителям доступен набор развлечений, включающий пляж, лазертаг, страйкбол, пейнтбол и многое другое.

Страйкбольный тир “Лимонтир” в ТЦ Жемчужная Плаза

Продвинутый тир, позволяющий всем поклонникам практической стрельбы отточить свои навыки и добиться мастерства. Компания Лимонтир мот уже много лет проводит для жителей Санкт-Петербурга занятия по стрельбе. Тут можно быстро научиться правильно использовать оружие, поскольку за всем следят опытные инструкторы.

Занятия по стрельбе позволят развить координацию и дисциплину, укрепят мышцы спины, рук, осанки. Ну и конечно, нельзя отрицать положительное влияние стендовой стрельбы на зрение. Регулярные занятия вы тире позволят укрепить глаза, предотвращая падение зрения и ухудшение качества жизни.

Здесь же можно сыграть в страйкбол, используя специальные пневматические виды оружия. При этом получаемый в рамках этого опыт максимально приближен к реальному боевому, гарантируя массу впечатлений.

Дополнительно в клубе доступен луна-парк, кейтеринг и прокат спортивного инвентаря.

Клуб активного отдыха “Boom” в Пушкине

Boom – клуб активного отдыха, организующий много видов военно-тактических игр и тематических мероприятий разной направленности.

Тут каждый желающий может сыграть в страйкбол, пейнтбол, поучаствовать в захватывающих квестах и посетить отличный скалодром. Также рядом есть караоке-бар, гарантирующий веселое времяпрепровождение.

Это место прекрасно подходит для тимбилдинга, различных праздников, корпоративных мероприятий и дней рождения. Дополнительно имеется прокат квадроциклов и водно-спортивного транспорта.

Военно-тактический клуб “Тихие мыши” на Пулковском шоссе

«Тихие мыши» - военно-тактический клуб и развлекательный комплекс, созданный по эксклюзивному проекту. Это место специально стилизовано под армейский полигон, позволяя с головой погрузиться в непривычную атмосферу.

Комплекс включает в себя торгово-развлекательное пространство на 180 квадратных метров и двухуровневый крытый полигон на 450 квадратных метров для проведения игр.

Тут есть магазины, кафе, оружейные помещения, лазерный лабиринт, раздевалки, туалеты и полноценный банный комплекс. Здесь же расположен склад, на котором удастся найти амуницию для игры.

Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для игры. Активно используется охолощеные модели автоматов АК-74 и пулеметов РПК-74. Также есть снайперские винтовки и пистолеты ПМ.

Благодаря использованию настоящего оружия с холостыми патронами удается добиться полного погружения в атмосферу реального боя. Фиксация попаданий обеспечивается при помощи инфракрасного импульса и датчиков, расположенных на форме и касках игроков.

Помимо этого, предлагаемое игровое пространство прекрасно подходит для игры в пейнтбол или страйкбол.

Клуб активно занимается организацией различных праздников, корпоративов и тимбилдингов. Рядом со стрелковым полигоном можно найти боулинг и стилизованное кафе.

Источник - магазин страйкбольных пистолетов в СПб Airsoft-rus.ru.