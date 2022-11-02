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Питерец.ру » Общество » Выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD

Выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
В пространстве Севкабель Порт пройдет выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD.

С 4 по 6 ноября в пространстве Севкабель Порт пройдет выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD.

В программе:

- квадроциклы, снегоходы, вездеходы, эндуро-мотоциклы и все, что нужно, чтобы с пользой провести время вне автомобильных дорог;

- специальная экипировка и аксессуары, которые сделают такой вид отдыха комфортным и безопасным; 

- предложения по экстремальным турам, базам отдыха и мероприятиям в сфере технического туризма; 

- презентации техники, экипировки и аксессуаров; 

- выступления музыкальных групп, розыгрыши и акции. 

Группа Вконтакте: https://vk.com/imismoto

Подробности и билеты: https://www.imisoffroad.ru

Источник: Севкабель Порт
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