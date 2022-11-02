С 4 по 6 ноября в пространстве Севкабель Порт пройдет выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD.
В программе:
- квадроциклы, снегоходы, вездеходы, эндуро-мотоциклы и все, что нужно, чтобы с пользой провести время вне автомобильных дорог;
- специальная экипировка и аксессуары, которые сделают такой вид отдыха комфортным и безопасным;
- предложения по экстремальным турам, базам отдыха и мероприятиям в сфере технического туризма;
- презентации техники, экипировки и аксессуаров;
- выступления музыкальных групп, розыгрыши и акции.
Группа Вконтакте: https://vk.com/imismoto
Подробности и билеты: https://www.imisoffroad.ru