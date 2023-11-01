Ветеринарный сертификат для перевозки между странами

Когда речь идет о перевозке животных, необходимо оформить специальный документ - ветеринарный сертификат. В каждой стране утвержден законодательно установленный перечень товаров, на ввоз которых требуется оформлять документацию.

Для международной перевозки животных, продукции животного происхождения и подобных отправлений, подлежащих вет. контролю, необходимо оформлять международный ветеринарный сертификат общеустановленного образца. Его выдаёт государственный ветеринарный врач страны-экспортёра.

Виды международных ветеринарных сертификатов

Импортный: можно получить в вет. органе страны назначения, документ необходим для гарантий того, что ввозимые животные не представляют угрозы для здоровья общества и других животных.

На здоровье: служит для подтверждения здоровья животных, получить можно у ветеринарного врача аналогично. Кроме того, в документе может содержаться информация о прививках, профилактике болезней и других проведенных ветеринарных процедурах.

На транспортировку: определяет правила и условия перевозки животных, включая информацию о кормлении, поилке, размерах клетки и других сопутствующих деталях.

Сертификат на вывоз из страны: требуется для подтверждения соответствия животных стандартам здоровья и безопасности и обеспечения отсутствия угрозы для здоровья других стран.

Сертификат на прививки: подтверждает получение животным всех необходимых прививок для въезда в страну назначения. Это важно для предотвращения распространения инфекционных болезней и защиты здоровья животных и людей.

Авиаперевозка животных за границу

При перевозке животных также необходимо учитывать специфические требования каждой страны. Например, некоторые европейские страны могут требовать помещение животных в карантин на определенный период, который может варьироваться от одного до шести месяцев. Также могут быть ограничения на ввоз определенных видов животных, например, собак бойцовских пород.

Рекомендуется заранее узнавать информацию в консульстве или посольстве страны, в которую вы собираетесь отправиться. Когда речь идет о перевозке животных или продуктов животноводства через границу, необходимо предоставить международный ветеринарный сертификат при прохождении таможенных процедур.

В случае членов Таможенного союза, сертификат составляется в соответствии с установленным образцом, причем его форма зависит от типа товаров, которые вы перевозите. Во избежание ошибок рекомендуется тщательно ознакомиться с требованиями законодательства и действующими нормативами и постановлениями.