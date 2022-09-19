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Питерец.ру » Статьи » Разное » Выбор декантера

Выбор декантера

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pichshop.ru
Декантер – специальный стеклянный сосуд, предназначенный для вина и других напитков

Декантер – специальный стеклянный сосуд, предназначенный для вина и других напитков. Такие графины используются в барах, кафе, ресторанах, а также могут применяться в домашних целях.

Декантеры имеют красивый внешний вид, благодаря чему процесс подачи напитка становится более привлекательным. Эти сосуды помогают лучше ощутить вкус и аромат вина.

Особенности и разновидности     

Среди преимуществ декантеров можно выделить следующие аспекты:

  • эстетическая составляющая;
  • улучшение вкуса напитка;
  • возможность бытового и профессионального использования.

Такие графины нередко применяются для отделения осадка от напитка. Благодаря декантеру вкус становится ярче и насыщеннее. Это особенно актуально при использовании молодых вин. Сосуд помогает удалить терпкий привкус, поскольку происходит смягчение томинов.

Декантер часто применяют во время дегустаций. В данном случае этот сосуд выполняет роль промежуточного звена, повышая эстетичность дегустационного процесса. Декантеры становятся хорошими помощниками сомелье.

Однако такие аксессуары вполне актуальны и для бытового использования. Стильным графином можно удивить гостей. Еще он отлично подойдет для романтического ужина, поскольку органично впишется в создаваемую атмосферу.

Как выбирать

Обязательно учитывайте, для какого именно напитка вам потребуется декантер. Для красных вин нужен расширенный графин с вытянутым горлышком. Сосуд поможет отфильтровать образовавшийся осадок. Для старых вин все становится гораздо проще. Вам подойдет сосуд любой формы, так что какой-либо необходимости в изделии с широким корпусом уже не будет.

Для белых вин потребуются совершенно другие сосуды. Они нужны, чтобы раскрыть аромат таких напитков. Это декантеры с корпусом в форме ромба или шара и цилиндрической горловиной. Важно, чтобы графин способствовал удалению сернистых газов.

В общем, при выборе конкретного аксессуара есть множество нюансов, которые нужно учесть. Вы можете остановиться и на более универсальном варианте, но это несколько усложняет задачу. Подбирать такой графин стоит с учетом напитков, которые вы собираетесь использовать чаще других.

Приобретение

Желая купить декантер для вина, ознакомьтесь с имеющимися вариантами. Учитывайте рекомендации специалистов, а также цели приобретения графина. Интересные варианты представлены в интернет-магазине Pich Shop. Ознакомиться с образцами такой продукции вы можете в каталоге на pichshop.ru.

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