Грузинские вина

Мнение о том, что за границами бывшего СССР никто о грузинском вине не слышал – откровенная ложь. На самом деле, грузинское вино не уступает в качестве французскому, и именно поэтому грузинское вино можно встретить как в Европе, так и в Азии. Да, примерно 80% всего производимого в Грузии вина потребляется непосредственно в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, но большая часть идет и в дальнее зарубежье; шло бы еще больше, но, увы, количество площадей для виноградников в Грузии ограничено.

Грузия и история грузинского виноделия

Многие историки сходятся во мнении, что Грузия – это родина мирового виноделия, где впервые стали культивировать виноградную лозу. Каждый год находятся новые факты, доказывающее это предположения, находятся древние косточки винограда, листья винограда и зерна. В археологических находках бронзового века были найдены винные кувшины, а также фрагменты виноградной лозы. На территории Грузии найдено большое количество винодельного оборудования, в том числе давильни, прессы, деревянные и каменные аксессуары, сосуды, кувшины. Притом все найденные находка датируются 10 веком до нашей эры. Так, грузинское виноделие пережило даже Тамерлана, который, как известно, не оставлял после себя ничего кроме выжженой земли. Тем не менее, только в Советское время грузинское виноделие стало развиваться бурными темпами, что и послужило росту популярности винам этого региона. С тех пор грузинское вино завоевало большую популярность, и ни разу не разочаровывало своих потребителей.

Особенностью грузинского вина является то, что оно бродит в характерных емкостях конусообразной формы. Такие емкости называются квери. Чтобы сусло бродило при температуре в 14 градусов, квери закапывают в землю. Без квери хорошего грузинского вина не получится.

Грузинское сорта винограда

Всего в Грузии растет более пяти сотен различных сортов винограда. Для белого вина используются Ркацители, Мцване, Ркацители, Горули мцване, Цоликаури, Цицка.. Саперави, Муджуретули, Александроули и Оджалеши используются для красного вина.

Грузинское вино: как сделать выбор?

При выборе грузинского вина в интернете надо бы искать такие марки: Цинандали, Киндзмараули, Хванчкара, Аханеши, Саперави, Тбилисури, Мукузани.

При покупке грузинского вина нужно быть осторожным, чтобы случайно не купитьвино из Абхазии. Увы, но в последнее время наблюдается большое количество низкокачественных подделок, которые могут не только испортить впечатление от грузинского вина, но и стать опасными для человеческого организма. Проявите повышенное внимание к этикетке и не давайте себя обманывать. Изабелла, сорт винограда, из которого делается практически все абхазское вино, просто опасна для здоровья. Всегда лучше лишний раз убедиться в том, что вы покупаете действительно грузинское вино, а не опасный напиток сомнительного производства.

По материалам сайта frullato.ru