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Питерец.ру » Культура » Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»

Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В особняке Пальма покажут уже легендарные спектакли «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»

8 и 9 марта, в самый нежный праздник года, в особняке Пальма покажут уже легендарные спектакли «Пила вино и хохотала: Красное и Белое».
Самый маленький театр Санкт-Петербурга, «Театр Двух», представляет спектакли-девичники!

8 марта – «Пила вино и хохотала. Красное»
Спектакль о женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", снова обретают лица.

9 марта – «Пила вино и хохотала. Белое»
Белое – это сиквел нашумевшего спектакля «Пила вино и хохотала. Красное». В основу второго вечера, по-прежнему, легли истории с женских интернет-форумов.

Первая и вторая части созданы таким образом, что совершенно не важно в какой последовательности ты их посмотришь. Эффект будет один – хорошее настроение и заряд позитива надолго.

Приходите от души ХО-ХО-тать!
Обратите внимание - в зале всего 200 мест, приобретайте билеты заранее!

8 и 9 марта | Пила вино и хохотала | Особняк Пальма
Билеты на сайте: https://roofcinema.com/events/

Источник: Roof Cinema
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