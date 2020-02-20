Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»

8 и 9 марта, в самый нежный праздник года, в особняке Пальма покажут уже легендарные спектакли «Пила вино и хохотала: Красное и Белое».

Самый маленький театр Санкт-Петербурга, «Театр Двух», представляет спектакли-девичники!

8 марта – «Пила вино и хохотала. Красное»

Спектакль о женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", снова обретают лица.

9 марта – «Пила вино и хохотала. Белое»

Белое – это сиквел нашумевшего спектакля «Пила вино и хохотала. Красное». В основу второго вечера, по-прежнему, легли истории с женских интернет-форумов.

Первая и вторая части созданы таким образом, что совершенно не важно в какой последовательности ты их посмотришь. Эффект будет один – хорошее настроение и заряд позитива надолго.

Приходите от души ХО-ХО-тать!

Обратите внимание - в зале всего 200 мест, приобретайте билеты заранее!

8 и 9 марта | Пила вино и хохотала | Особняк Пальма

Билеты на сайте: https://roofcinema.com/events/