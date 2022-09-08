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Причины вложений в криптовалюту

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Биржевая торговля криптовалютой – достаточно сложный, но весьма перспективный способ заработка

Биржевая торговля криптовалютой – достаточно сложный, но весьма перспективный способ заработка. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают выбирать именно эту сферу.

Конечно, лучше когда человек уже имеет определенные представления о трейдинге и инвестировании. Однако вариант с освоением этого дела с нуля тоже может подойти. Для вложений в криптовалюту есть несколько весомых причин.

  1. Перспектива высоких доходов

Криптовалютный рынок не отличается стабильностью Стоимость Биткоина, Эфира и других цифровых монет может расти или падать. Причем иногда эти колебания становятся существенными. Но при грамотной стратегии можно заработать очень хорошие деньги.

Поэтому лучше начать торговлю с небольших сумм. Уже потом, освоившись в этом деле, вы сможете заключать более серьезные сделки. Хотя эта сфера является рискованной, но доходы могут быть выше, чем при других вложениях.

  1. Децентрализованная система

Криптовалютные проекты децентрализованы, они не зависят от банковской системы. Когда вы имеете счет в банке, то можете лишиться денег, если эта финансовая компания разорится. Конечно, здесь возможна защита со стороны государства, но она весьма ограничена.

В случае владения криптовалютой вы изначально обезопасите себя. Транзакции внутри таких сетей осуществляются без посредников. Следовательно, вы не можете лишиться этих денег. Разве что кто-то завладеет данными ваших ключей. Но достаточно соблюдать правила хранения криптовалюты, и этого не произойдет.

  1. Выгода перспективных криптопроектов

На криптовалютном рынке постоянно появляются новые активы. На начальном этапе их стоимость оказывается низкой. Если вложить в перспективный проект и купить его токены, то можно всерьез обогатиться. Спустя время такие криптовалюты могут взлететь в цене.

Конечно, вы не знаете, какой именно криптопроект окажется успешным. Здесь инвестор идет на риск. Но со временем вы приобретаете знания и опыт, которые помогают в криптовалютной торговле.

С чего начать

Чтобы торговать криптовалютой, нужно освоить эту деятельность. Вы можете попробовать сделать этого самостоятельно или обучиться у какого-либо успешного трейдера. Причем второй вариант выглядит предпочтительнее.

В первом случае вы совершите много ненужных ошибок, во втором – избежите их. Предлагаем ознакомиться с интересными инвестиционными проектами. Среди них вы найдете тот, который вам больше подходит.

Ознакомьтесь с рейтингом трейдеров - источник.

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