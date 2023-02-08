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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис Qtickets: особенности продажи билетов на мероприятия

Сервис Qtickets: особенности продажи билетов на мероприятия

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
center-bereg.ru
Многие люди хотят самостоятельно проводить самые разные мероприятия в сфере бизнеса

Многие люди хотят самостоятельно проводить самые разные мероприятия в сфере бизнеса. Здесь быстрые результаты возможны только в ситуации, когда заранее известен спикер. В данной ситуации билеты распродаются максимально быстро. На сайте https://center-bereg.ru/qtickets-servis-dlja-organizacii-prodazhi-biletov.html предлагается детальное описание сервиса, который позволяет системно продавать билеты.

Продвижение бизнес-мероприятия может базироваться на нескольких эффективных методах. Все желающие могут увидеть методику Максима Батырева, который добился большого успеха в этой сфере. Перед проведением тренинга он в течение месяца работал самостоятельно.

Как проводить продвижение мероприятия

У людей появилась возможность приобрести билеты на такую конференцию за 3 месяца. Сначала на них были предложены максимально низкие цены. Затем стоимость увеличилась в 2 раза. Специалисты старались приложить много усилий для стимулирования продаж. Поэтому при поступлении массовых заявок предлагались специальные скидки. Например, размер такой скидки мог достигать 15%. Ее размер повышался до 20%, если групповой заказ состоял из 3 и большего количества билетов.

Для продвижения мероприятия применялись следующие способы:

  • Таргетированная реклама. Этот вариант продвижения стоит выбирать в ситуации, если спикер пользуется популярностью в стране.
  • Промокоды. При помощи сервиса Qtickets пользователи могут генерировать специальные коды, которые позволяют клиентам получать скидки. Это очень эффективный способ для достижения желаемого результата по время рекламной рассылки.
  • Партнерская программа. Разным агентствам, специалистам по маркетингу и блогерам предлагались специальные отчисления за продажу билетов.

Еще один популярный способ продвижения мероприятия заключается в том, чтобы спикер создал свой блог. С большой вероятностью его подписчики будут покупать билеты.

Преимущества сервиса Qtickets

Одним из главных плюсов этой системы стала оперативная подготовка клиентской базы. Давайте рассмотрим другие плюсы сервиса:

  • Доступ к большому функционалу.
  • Оперативный вывод денег.
  • Интеграция с соцсетями и другими сервисами.

Пользователи могут работать с многофункциональным сервисом, где имеется возможность принимать платежи в интернете. Это отличная возможность для организации продажи билетов в сети.

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