Сервис Qtickets: особенности продажи билетов на мероприятия

Многие люди хотят самостоятельно проводить самые разные мероприятия в сфере бизнеса. Здесь быстрые результаты возможны только в ситуации, когда заранее известен спикер. В данной ситуации билеты распродаются максимально быстро. На сайте https://center-bereg.ru/qtickets-servis-dlja-organizacii-prodazhi-biletov.html предлагается детальное описание сервиса, который позволяет системно продавать билеты.

Продвижение бизнес-мероприятия может базироваться на нескольких эффективных методах. Все желающие могут увидеть методику Максима Батырева, который добился большого успеха в этой сфере. Перед проведением тренинга он в течение месяца работал самостоятельно.

Как проводить продвижение мероприятия

У людей появилась возможность приобрести билеты на такую конференцию за 3 месяца. Сначала на них были предложены максимально низкие цены. Затем стоимость увеличилась в 2 раза. Специалисты старались приложить много усилий для стимулирования продаж. Поэтому при поступлении массовых заявок предлагались специальные скидки. Например, размер такой скидки мог достигать 15%. Ее размер повышался до 20%, если групповой заказ состоял из 3 и большего количества билетов.

Для продвижения мероприятия применялись следующие способы:

Таргетированная реклама. Этот вариант продвижения стоит выбирать в ситуации, если спикер пользуется популярностью в стране.

Промокоды. При помощи сервиса Qtickets пользователи могут генерировать специальные коды, которые позволяют клиентам получать скидки. Это очень эффективный способ для достижения желаемого результата по время рекламной рассылки.

Партнерская программа. Разным агентствам, специалистам по маркетингу и блогерам предлагались специальные отчисления за продажу билетов.

Еще один популярный способ продвижения мероприятия заключается в том, чтобы спикер создал свой блог. С большой вероятностью его подписчики будут покупать билеты.

Преимущества сервиса Qtickets

Одним из главных плюсов этой системы стала оперативная подготовка клиентской базы. Давайте рассмотрим другие плюсы сервиса:

Доступ к большому функционалу.

Оперативный вывод денег.

Интеграция с соцсетями и другими сервисами.

Пользователи могут работать с многофункциональным сервисом, где имеется возможность принимать платежи в интернете. Это отличная возможность для организации продажи билетов в сети.