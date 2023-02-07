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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Организация продажи билетов

Организация продажи билетов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Организация любого мероприятия - это сложный и комплексный процесс

Как организовать продажу билетов

Организация любого мероприятия - это сложный и комплексный процесс, который состоит из нескольких основных задач. Одна из последних - оформление и обеспечение достойного пропуска аудитории на мероприятие.

Чаще всего пропуск осуществляется посредством продажи билетов. Ну а для удобного оформления данных продаж лучшим решением будет использование вспомогательных сервисов. Один из таковых сервисов расписан в следующей статье: https://bank42.ru/?view=press&idpress=12978.

Речь идет о ресурсе Qtickets, который специально создан для осуществления продаж билетов. По своей сути Qtickets - это площадка. Она активно используется организаторами разных мероприятий на протяжении последних лет. Особенно широко задействуется она при организации концертной деятельности.

Возможности сервиса Qtickets больше, чем у конкурентов. Так, благодаря ресурсу можно:

  • Осуществлять простую и удобную для клиентов продажу билетов на мероприятия;
  • Управлять продажами в реальном времени, стимулировать потенциального покупателя к приобретению билета;
  • Отслеживать статистические сводки в режиме реального времени;
  • Составлять и просматривать отчеты касательно продаж, анализировать статистику и графики спроса;
  • Осуществлять автоматические или же ручные возвраты в короткие промежутки времени;
  • Использовать мобильное приложение для сканирования кода продажи и прочих действий;
  • Распределять роли для сотрудников, ограничивая последних в правах.

Отдельно стоит отметить интеграцию Qtickets с разными крупными сервисами, например, с Яндекс Метрикой. Это делает использование площадки еще более удобным и простым процессом.

Как уже упоминалось выше, Qtickets активно используется на протяжении уже нескольких лет. Сервис ценится своей стабильностью, простотой и многофункциональностью. Фактически, только с его помощью можно организовать простую продажу билетов даже на крупные и масштабные мероприятия.

Сам сервис постоянно улучшается и модернизируется. С каждым годом он становится все удобнее и проще. Также в него постоянно интегрируются новые функции и возможности.

Узнать обо всех изменениях подробно можно непосредственно на официальном сайте самого Qtickets. Там находится вся полезная информация по теме. Также можно воспользоваться вспомогательными тематическими статьями.

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