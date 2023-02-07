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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Организация концерта

Организация концерта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Концерт - яркое и праздничное мероприятие.

Как организовать концерт

Концерт - яркое и праздничное мероприятие. Благодаря нему можно заработать денег и обеспечить для людей возможность интересно провести свое время. Но организация концертного вечера - занятие непростое.

Подробно об этом расписано в следующей статье: http://vse-novosti.net/organizacziya-prodvizheniya-konczertnyh-meropriyatij/. Если говорить кратко, то для правильной организации концерта необходимо соблюсти ряд условий и требований. 

Одним из последних можно считать продвижение. Если о мероприятии концертного содержания никто не знает, то и резона проводить его аналогично нет. Крайне важно, чтобы люди в массе узнали о концерте, заинтересовались в нем и в конечном итоге потратили свои денежные средства.

Для продвижения можно использовать современные маркетинговые инструменты:

  • Продвижение с помощью рекламы на баннерах;
  • Продвижение с помощью социальных сетей;
  • Бесплатная раздача нескольких билетов;
  • Покупка рекламы в городских организациях;
  • Проведение рекламных мероприятий и так далее.

Вариантов продвижения концерта на самом деле существует бесчисленное множество. В каждом конкретном случае лучше работает либо один, либо другой способ.

Еще одним немаловажным требованием является организация пропускного режима. Последний чаще всего устанавливается с помощью билетов: кто приобрел билет на мероприятие - тот его и посещает. В настоящее время лучше всего воспользоваться вспомогательным сервисом Qtickets, чтобы наладить подобную систему.

Что такое Qtickets 

Qtickets - популярная платформа, которая предоставляет широкий функционал для организации мероприятия любого формата, в том числе и концерта. Среди основных возможностей платформы в первую очередь стоит выделить:

  • Осуществление продажи и покупки билетов;
  • Оформление автоматических и ручных возвратов денежных средств;
  • Отслеживание аналитики спроса;
  • Получение отчетов и создание графиков продаж;
  • Стимулирование потенциальной аудитории приобретать билеты.

Платформа Qtickets - это действительно многофункциональное решение, которое в настоящее время подойдет подавляющему большинству компаний и бизнесов. Узнать о платформе больше можно на ее официальном сайте. Там же регулярно выкладываются и все актуальные изменения. Можно воспользоваться и тематическими порталами в интернете для детального ознакомления.

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