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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Организация концерта

Организация концерта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Организация концерта - сложное мероприятие. Пренебрегать его важностью не стоит.

Как организовать концерт

Организация концерта - сложное мероприятие. Пренебрегать его важностью не стоит. Лучшим решением будет ранняя подготовка к организации - желательно за 5 - 6 месяцев до проведения самого концерта. В рамках столь продолжительного срока можно будет рассмотреть все нюансы и особенности, максимально подготовиться.

Сама же организация подразумевает учет множества нюансов. Ознакомиться с ними можно в тематичной и развернутой статье по следующей ссылке: http://newsn.ru/osobennosti-organizacii-koncertnoj-deyatelnosti.html. Там находится вся основная информация по теме.

Отдельно остановиться следует на 2 основных аспектах организации: продвижение и продажа билетов.

Продвижение концертов

Ни один крупный концерт не должен организовываться без продвижения. Благодаря последнему можно сформировать ажиотаж со стороны потенциальной аудитории, повысить заинтересованность в принятии участия в концерте.

Продвижение в настоящее время может быть любым. Например, можно выделить:

  • Продвижение в социальных сетях;
  • Рекламу в общественных пространствах;
  • Акции и проведение тематических рекламных мероприятий;
  • Покупка рекламных мест на плакатах и на стендах;

Все многообразие продвижения можно уместить в одно понятие - маркетинг. Часто его следует доверить профессионалам, имеющим опыт и определенный уровень познаний в отрасли. По крайне мере так можно убедиться в том, что эффект от маркетинга будет, а следовательно, что деньги за продвижение не будут потрачены впустую.

Продажа билетов

А вот наладить продажу билетов можно в настоящее время и самостоятельно. Особых усилий для этого даже не требуется, ведь существует специализированная платформа под названием Qtickets.

Qtickets - это площадка, которая предназначена для организации различных мероприятий, в том числе и концертов. К ее преимуществам стоит отнести:

  • Возможность покупать и продавать билеты;
  • Возможность отслеживать динамику продаж;
  • Составление конечных отчетов и истории продаж;
  • Уменьшение налоговой нагрузки;
  • Оформление автоматических и ручных возвратов;
  • Проверка билетов по кодам.

Qtickets является лучшим решением в настоящее время. А потому неудивительно, что число пользователей системы неуклонно растет из года в год. Узнать о Qtickets больше можно либо на официальном сайте, либо в тематических статья в сети.

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