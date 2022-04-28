Уход McDonald's из России стоит ему больших денег — и еды.

В прошлом месяце компания объявила, что временно закроет свои рестораны в России из-за военной операции на Украине. Он также закрыл рестораны в Украине. Эти закрытия обошлись McDonald's в 127 миллионов долларов в прошлом квартале.

В марте McDonald's заявил, что продолжит платить своим 62 000 российских сотрудников, несмотря на закрытие операций в стране. Генеральный директор Крис Кемпчински добавил во время телефонного разговора с аналитиками в четверг, что McDonald's также поддерживает украинских сотрудников: «В обеих странах мы продолжали платить сотрудникам и оказывать дополнительную поддержку».

Эти расходы на персонал плюс платежи за аренду и расходные материалы обошлись компании в 27 миллионов долларов.

Остальные 100 миллионов долларов были получены от продуктов питания и других предметов, от которых придется избавиться.

«Результаты включали ... 100 миллионов долларов затрат на инвентарь в цепочке поставок компании, которые, вероятно, будут утилизированы из-за временного закрытия ресторанов», — говорится в заявлении компании.

По словам Кемпчински, компания представит обновленную информацию о своих планах в регионе к концу второго квартала.

Согласно документу инвестора, на конец прошлого года в России насчитывалось 847 ресторанов McDonald's. Вместе с еще 108 в Украине на них приходилось 9% выручки компании в 2021 году.

Закрытие нанесло удар по чистой прибыли McDonald's, которая за три месяца, закончившихся 31 марта, упала на 28%.

В других местах продажи McDonald's выросли.

Во всем мире продажи в ресторанах, открытых не менее 13 месяцев, за квартал выросли на 11,8% за счет международных заведений. В Соединенных Штатах продажи выросли на 3,5%, отчасти благодаря более высоким ценам.

В первом квартале цены McDonald's выросли примерно на 8%.

«Потребители определенно обеспокоены инфляцией», — сказал во время телефонного разговора финансовый директор Кевин Озан. «Они обеспокоены ценами на энергию и газ». Но, отметил он, тот факт, что продукты также дорожают, «вероятно, принес небольшую пользу». Он добавил, что «мы внимательно следим за потребителями более низкого уровня, просто чтобы убедиться, что мы по-прежнему предлагаем правильную ценность».

В прошлом году McDonald's поднял цены примерно на 6%.

По словам McDonald's, маркетинг основных блюд компании и рост ее цифрового бизнеса, отчасти благодаря программе вознаграждений, также способствовали росту продаж в США.