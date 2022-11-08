На участках МНПП Кириши – Красный Бор в Ленинградской области ООО «Транснефть – Балтика» провело реконструкцию

ООО «Транснефть – Балтика» завершило реконструкцию участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Кириши – Красный Бор в Киришском районе Ленинградской области, по которому осуществляется транспортировка авиационного топлива в аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург.

По МНПП ведется транспортировка нефтепродукта от головной перекачивающей станции «Кириши» до линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Бор», от которой топливо поступает в аэропорт.

В рамках реализации проекта выполнена замена двух участков МНПП диаметром 325 мм общей протяженностью 15,55 км. Было построено пять переходов через малые водотоки, а также шесть переходов через автомобильные и железные дороги.

Также сооружен новый узел запорной арматуры, произведен монтаж блок-бокса комбинированной установки резервного электроснабжения, обустроены защитные сооружения. Произведен демонтаж ранее эксплуатировавшегося участка.

Проектные решения, применяемые при реконструкции МНПП Кириши – Красный Бор, обеспечили безопасность воздействия объектов капитального строительства на среду обитания человека и окружающую среду.

Комплекс технических мероприятий осуществлен с учетом требований проектной и нормативно-технической документации, природоохранного законодательства с соблюдением правил промышленной безопасности. После проведения гидроиспытаний и внутритрубной диагностики произведено подключение участков к действующему МНПП.

Работы проводились в целях повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации нефтепродуктопровода и обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива в аэропорт Пулково.