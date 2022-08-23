Качества хорошего автоинструктора

Чтобы научиться управлять автомобилем, потребуется помощь автоинструктора. Найти такого специалиста не составит особого труда. Они работают в автошколах, других организациях или занимаются частной деятельностью.

Но почему-то обучение не всегда оказывается эффективным. Водители-ученики с трудом сдают на права, а у кого-то и вовсе не получается это сделать. Некоторые начинающие водители ездят с большим напряжением и не могут обрести уверенность за рулем.

Возможно, дело в неспособных учениках. Или же причина в недостаточном профессионализме автоинструктора? Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, чем отличается профессионал от не самого умелого сотрудника.

Качества

Согласно Википедии (https://en.wikipedia.org/wiki/Driving_instructor), инструктор по вождению должен обладать следующими качествами:

уверенность;

терпение;

коммуникативные навыки;

педагогические способности.

Недостаточно, чтобы инструктор просто умел водить машину. Ему нужно объяснить это своему подопечному. Причем сделать это так, чтоб тот усвоил эти знания, сформировал умения и навыки.

У новичка не будет получаться сразу. Хороший инструктор достаточно терпелив, чтобы нормально реагировать на ошибки подопечного. Этот специалист уверен в себе, потому знает, что способен научить водить машину.

Профессиональный инструктор умеет ладить с разными людьми. Он способен создать комфортную психологическую обстановку во время занятий. При этом такие условия поспособствуют эффективному обучению.

Если же инструктор – хороший водитель, но посредственный педагог, его нельзя назвать профессионалом. Ему есть куда расти в своей деятельности. При желании он сможет добиться результатов.

Выбор

Найти хорошего инструктора можно на специальных сервисах, где рассказывают о таких профессионалах. Ознакомьтесь с разными специалистами, и выберете того, кто вам больше подходит.

Однако учитывайте важный нюанс: инструктор – это тренер, который поможет вам научиться вождению. Возможно, иногда он будет казаться вам строгим, но это не проблема. Инструктор не должен быть человеком «приятным во всех отношениях».

Его задача – обучить вас, а для этого вам придется иногда «выходить из зоны комфорта». Хороший инструктор по вождению машины – это тот, кто научит. После его занятий вы сдадите экзамен, а потом будете уверенно себя чувствовать за рулем.

Но, безусловно, не все зависит от инструктора. В первую очередь, человек должен хотеть научиться. Иначе даже самый большой профессионал окажется бессилен.