Заболевших водителей могут автоматически лишать прав

«Питерец.ру» сообщает, что Минздрав и Госавтоинспекция выступили с инициативой касательно выдачи справок для разрешения управления автомобилей. Эти ведомства предлагают хранить такие справки в электронном виде.

Еще предлагается изменить схему работы с этими справками. Если у водителя выявят заболевание, мешающее управлять транспортным средством, то действие прав будет сразу же приостановлено. Для этого поликлиники и больницы должны будут поставить в известность полицию. Потом представители ГИБДД проведут соответствующую проверку. Если выяснится, что водитель не может управлять автомобилем, его права будут аннулированы.

Существуют определенные заболевания, при которых нельзя управлять транспортным средством. К таковым относятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, психические расстройства, алкогольная и наркотическая зависимости.