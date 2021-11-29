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Купить генераторы «Ситроен»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
modnikov.com
Машины Citroen ценят за лаконичный дизайн, маневренность и качество, проверенное временем.

«Ситроен» входит в число известных европейских автоконцернов. Машины Citroen ценят за лаконичный дизайн, маневренность и качество, проверенное временем. Инженеры компании совершенствуют свое мастерство, благодаря чему в продаже постоянно появляются новые интересные модели. Но даже технологичным транспортным средствам со временем требуется ремонт или замена запасных частей, деталей и комплектующих. Машины Citroen — не исключение. При необходимости можно генераторы «Ситроен» купить на https://modnikov.com/catalog/kupit-generator/brand-citroen в компании Modnikov. Здесь представлены оригинальные, б/у и восстановленные генераторы.

Автомобильные генераторы на Citroen

Автомобильный генератор — устройство, которое заряжает аккумулятор и обеспечивает электрическим током все системы транспортного средства. В машинах используют генераторы переменного тока, они более дешевые, компактные и надежные, чем генераторы постоянного тока. Агрегат создает переменный ток, который при помощи диодного моста изменяется в постоянный и питает все системы авто.

Автогенератор «Ситроен» необходим для стабильной работы:

  • фар и подогрева сидений, руля;
  • бортового компьютера и кондиционера;
  • магнитолы или другой аудиосистемы.

Если автомобиль не заводится, то это говорит о неисправности генератора, а первые признаки поломки агрегата появлялись задолго до этого. Среди таких признаков отмечают:

  • появление индикации лампы АКБ на панели;
  • снижение яркость галогенных фар;
  • уменьшение яркости приборной панели при низких оборотах двигателя;
  • включение на приборной панели сразу несколько ламп, которые сообщают об ошибках.

При неправильной эксплуатации машины возможна поломка отдельных компонентов генераторного агрегата. Их можно недорого отремонтировать, но иногда необходима полная замена устройства. Если генератор исчерпал свой ресурс, его заменяют на новый или ремонтируют. Ремонт генератора проводится в специализированных автосервисах.

Заказать генераторы Ситроен в Modnikov

Компания Modnikov занимается продажей автомобильного оборудования. Здесь можно найти не только новые, но и б/у или восстановленные автогенераторы. Чтобы заказать генератор Citroen, нужно подъехать в центр обслуживания или выбрать товар на сайте.

Компания предлагает широкий выбор производительных устройств для «Ситроен» и автомобилей других марок. Стоимость генератора зависит от его вида, комплектации и производителя. Специалисты компании помогут выбрать подходящий агрегат для любой модели транспортного средства и проконсультируют по всем вопросам.

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