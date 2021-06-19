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Госконтракт по поставке Почте России 1030 автомобилей выполнил «Аларм-Моторс»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Госконтракт по поставке Почте России 1030 автомобилей выполнил «Аларм-Моторс»

Петербургский автохолдинг «Аларм-Моторс» поставил 1030 новых автомобилей Ford Transit и УАЗ для отделений Почты России в 82 регионах на общую сумму 1,8 млрд рублей. Автомобили будут использоваться для доставки корреспонденции, продуктов питания, промышленных товаров и перевозки сотрудников.

Более половины от всего объема автомобилей реализовано в рамках программ поддержки автопрома Правительства РФ, по которым госзакупки были перенесены с 2022 года на 2020 и 2021 годы. Финансовую поддержку в обеспечении госконтрактов оказал «Совкомбанк».

Ford Transit поставлялся в трех комплектациях: автобус малой вместимости на 13 пассажиров, цельнометаллический и изотермический фургоны. УАЗы - в двух версиях модели «Буханка», предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

Все автомобили оснащены мониторинговой системой, предусмотрена специальная цветографическая оклейка двух видов в зависимости от выполняемых задач.

Самые крупные партии Ford Transit отправились в отделения Почты России в Москве и Московской области, Ставрополе и Ростове-на-Дону. УАЗами пополнились отделения Почты в 39 регионах, из них наибольшее количество автомобилей было передано в Благовещенске, Смоленске и Челябинске.

- Поставки для госкомпаний и учреждений всегда являлись одним из приоритетов нашей деятельности. Контракты на поставку в Почту России составили треть от всего объема корпоративных продаж холдинга, запланированных на 2020 год, - отмечает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. - Успешная реализация такого объема автомобилей – это синергия усилий всех участников: «Форд Соллерс Холдинг», «УАЗ» и «Совкомбанк». Исполнение столь значимых контрактов потребовало от всей нашей команды в течение полугода полной мобилизации компетенций и, без всякого сомнения, стало новым важнейшим опытом в копилке «Аларм-Моторс».

- Для «Соллерс Форд» поставка «Почте России» стала одной из крупнейших с начала года, и одновременно одной из самых сложных по логистике в силу отдаленности некоторых регионов и возможности доставки автомобилей только в определенное время года, - говорит заместитель генерального директора по продажам «Соллерс Форд» Сергей Ларин. – «Аларм-Моторс» - ведущий дилер коммерческих автомобилей Ford, обладающий многолетним опытом работы с крупнейшими заказчиками в России. В реализации нынешнего проекта компания применила все необходимые компетенции для обеспечения максимально эффективного и качественного процесса выполнения требований контракта.

Холдинг «Аларм-Моторс» является официальным дилером Ford с 2003 года и УАЗ – с 2019 года. Мощности по продаже автомобилей этих марок расположены в Центре коммерческого транспорта на Коломяжском проспекте.

В 2020 году «Аларм-Моторс» реализовал 1933 новых автомобиля Ford Transit, что на 55% больше, чем в 2019 году (доля холдинга в России составила 14%) и 513 новых УАЗ, что позволило занять 35% рынка марки в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, KIA, Ford, Suzuki, Mazda, Haval, Geely, Peugeot, FIAT, UAZ. В 2020 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 8434 новых автомобиля (на 12% больше, чем в 2019 году).

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