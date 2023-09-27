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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Промышленные газовые котлы: выбираем правильно с Дюпад

Промышленные газовые котлы: выбираем правильно с Дюпад

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Статья о преимуществах промышленных газовых котлов для отопления. Разбираются особенности выбора и установки газовых котлов на объектах.

Серые будни в холодном цеху, где сотрудники кутаются в свитера и все равно мерзнут. Зябкие посетители, постоянно жалующиеся на сквозняки и низкую температуру в помещении. Неравномерный нагрев кабинетов - в одном душно как в бане, а в другом стужа. Высокие счета за отопление, несмотря на устаревшее оборудование...

Знакомая ситуация? Тогда самое время задуматься об эффективной системе отопления с использованием современных промышленных газовых котлов!

Газовые котлы - оптимальное решение для организаций любого масштаба. Они обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях и позволяют существенно сэкономить на отоплении. Современные газовые котлы отличаются высокой эффективностью, надежностью и простотой использования.

Чтобы выбрать подходящую модель, важно учесть особенности объекта, правильно рассчитать необходимую мощность и подобрать комплектацию. В этом помогут специалисты Дюпад - опытного поставщика промышленного оборудования.

Преимущества промышленных газовых котлов для отопления

Промышленные газовые котлы - оптимальный выбор для организаций, учреждений и промышленных объектов.

Газовые котлы отличаются:

  • высоким КПД - до 95% за счет современных технологий сжигания газа;
  • экономичностью - расход газа на 20-30% меньше по сравнению с дизельным топливом;
  • мощностью - доступны модели от 10 до 6500 кВт;
  • надежностью - полностью автоматизированный процесс горения газа;
  • простотой использования - легко интегрируются в системы автоматики здания;
  • экологичностью - низкий уровень вредных выбросов по сравнению с углем, мазутом.

Котлы обеспечивают стабильную температуру теплоносителя и равномерный нагрев помещений.

Как правильно подобрать промышленный газовый котел

Чтобы выбрать оптимальную модель газового котла, нужно учесть:

  • площадь отапливаемых помещений - от этого зависит требуемая мощность котла;
  • тип размещения - настенные, напольные или вне здания;
  • вид газа - метан, пропан, природный - для выбора нужной модификации;
  • дополнительное оборудование - насосы, арматура, дымоходы;
  • стандарты и нормы - сертификация, разрешительная документация.

Помощь в расчетах и правильном подборе оборудования можно получить у специалистов.

Покупка газовых котлов в Дюпад - надежное решение

Интернет-магазин промышленного оборудования Дюпад предлагает широкий выбор газовых котлов от ведущих мировых брендов.

Преимущества покупки в Дюпад:

  • большой ассортимент - более 300 моделей газовых котлов;
  • выгодные цены - действуют постоянные скидки и акции;
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  • ✈️ быстрая доставка по России и в страны СНГ;
  • гарантийное обслуживание - 12 месяцев после покупки;
  • консультации специалистов - помощь в подборе оборудования.

Газовые котлы от Дюпад - это выгодное вложение в энергоэффективность и комфорт вашего бизнеса!

Готовы к выбору оптимального решения для отопления? Обращайтесь в Дюпад!

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